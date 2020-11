Gütersloh (ei) - Ausgerechnet an ihrem 22. Geburtstag hat eine Bielefelderin nach ersten Ermittlungen der Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Unfall auf der Autobahn 2 verursacht. Er ereignete sich auf Höhe des Beschleunigungsstreifens an der Auffahrt Verler Straße in Richtung Hannover.