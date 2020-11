Nach Angaben der Polizei war die 55-Jährige um 15.19 Uhr auf ihrer Kawasaki auf der Avenwedder Straße in Richtung Friedrichsdorf unterwegs. In Höhe des Einmündungsbereichs Forellenweg wollte sie einen vorausfahrenden Mercedes überholen. Der Mercedes-Fahrer, ein 18-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück, leitete zeitgleich sein Abbiegen nach links in den Forellenweg ein. Die Motorradfahrerin versuchte noch, dem Wagen auszuweichen. Das gelang nicht, so dass Motorrad und Auto kollidierten und die Frau stürzte. Die Frau erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Zuvor mehrere Fahrzeuge überholt

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben Zeugen an, dass die Krad-Fahrerin zuvor, auf der Strecke zwischen Gütersloh und Friedrichsdorf, bereits mehrere Fahrzeuge überholt hatte. Die Unfallstelle musste für die Arbeit der eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte teilweise gesperrt werden. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen wird auf 6500 Euro geschätzt.