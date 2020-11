Gütersloh (gl) - Die Polizei Gütersloh hat gegen sechs Personen, die sich am Mittwoch in einem Gütersloher Wettbüro aufgehalten haben, ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet. Zeugen hatten die Polizei am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr über Betrieb an einem Wettbüro am Magnolienweg informiert.