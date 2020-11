Gütersloh (gl) - Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei, die sich am Sonntagabend in der Nähe der Altstadtschule an der Schulstraße in Gütersloh ereignet hat. Dabei wurde ein 17-jähriger Gütersloher leicht verletzt. Gegen 19.20 Uhr wurden die Beamten über den Streit informiert.