Die Martin-Luther-Kirche bleibe weitgehend geschlossen, teilen die Organisatoren mit. Stattdessen erfolgte die Verteilung vor dem Kirchenportal. Gegessen werde dort, wo die Speisen hingetragen würden – in der eigenen Wohnung, bei der Nachbarin oder auf einer Bank im Freien. Vom 24. Januar bis zum 7. Februar, wird die Vesperkirche stattfinden. Die Organisatoren wollen vor der Kirche ein großes Regal mit 100 Fächer aufbauen. In jedem stehen fertige Mahlzeiten – eingemacht in Weckgläser, die man mitnehmen kann.

Die Idee dahinter: Menschen finden sich täglich um die Mittagszeit an der Kirche ein, nehmen ein kostenloses, gefülltes Weckglas und verschenken es weiter an Menschen, denen sie Gutes tun wollen. „Wir haben uns die Entwicklung der Pandemie lange Zeit angesehen und immer wieder neue Ideen entwickelt, wie wir trotz der Abstandsgebote ein Modell für unsere Vesperkirche finden“, sagt Dörte Sonnabend, Mitglied des ehrenamtlichen Organisationsteams. Jetzt werde Suppe verschenkt. „Und mit der Mahlzeit eine Form der Zuwendung sowie den Gedanken, dass wir gerade in dieser Zeit füreinander da sind.“

Das Motto der Vesperkirche 2021 lautet: „Schenk ‘ne Suppe und ein Lächeln!“ Sie behalte auf so ihren Grundgedanken, über eine Mahlzeit in Kontakt zu treten und Menschen das Gefühl zu geben, wahrgenommen zu werden. „Wir wollen den Geist der Vesperkirche lebendig halten, aber niemanden gefährden“, sagt Pfarrer Stefan Salzmann. „Wir sehen in der Pandemie eine Gefahr, dass sich die sozialen Gegensätze verschärfen. Sie gefährdet nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagt Wolfgang Sieveking.

„Wir bestücken das Regal täglich von 12 bis 13.30 Uhr“, sagt Albrecht Waschau. Zeige sich, dass die Nachfrage höher oder niedriger sei, werde man nachjustieren. Ehrenamtliche werden wie bei den früheren Vesperkirchen eingebunden. Das Anmeldeportal wird in Kürze freigeschaltet. Ein Team von Organisatoren und Ehrenamtlichen wird die Suppenabholer täglich vor der Kirche begrüßen und für einen Plausch bereit stehen, sagt Salzmann. Gespräche, auch mit Seelsorgern, sind in der Kirche möglich. Das Begleitprogramm werde reduziert sein. „Wir werden sehen, was Ende Januar, Anfang Februar möglich sein wird.“