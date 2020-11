Obamas Buch ist für Bertelsmann Gold wert

„Unbekannter Anrufer“. Dass Dohle, damals mitten in einer großen

Vertriebstagung in Florida, dann doch dran ging, war der Auftakt zu einem Riesengeschäft: Denn am anderen Ende meldete sich Barack Obama.

Das war im Februar 2017, nur wenige Wochen nachdem Obama seine Präsidentschaft beendet hatte und aus dem Weißen Haus ausgezogen war. Er und seine Frau Michelle wollten nun ihre Memoiren schreiben. Was die Verlagswelt in helle Aufregung versetzte. Am Ende gab es eine Auktion, bei der sich die Preise in atemberaubende Höhen hochschaukelten und selbst Dohle als Chef des weltgrößten Publikumsverlags bei rund 65 Millionen Dollar an sein Limit gelangte.

Wohlwissend, dass den Obamas das Wohl von Kindern sehr am Herzen liegt, spielte er einen letzten Trumpf aus und versprach, eine Million der Bücher als Spende für benachteiligte Kinder oben draufzulegen. Damit war der Deal besiegelt. Obama selbst rief Dohle an, entschuldigte sich bei ihm, wegen der Anspannung, die das Wetteifern der Verlage um die Rechte mit sich gebracht hatte – und begann zu schreiben.

Jetzt liegt es vor: „Ein verheißenes Land“. Ein gut 1000 Seiten starkes Buch, in dem der amerikanische Ex-Präsident nicht nur eine Bilanz der wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen seiner Amtszeit beschreibt. Es liefert auch fundiert eine Analyse der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bewegungen, die den großen Herausforderungen zugrunde lagen, denen er sich beim Regieren gegenüber sah. Außerdem gibt er den Lesern das, was wohl die meisten wollen: einen authentischen Eindruck vom Leben im Weißen Haus und von seiner Familie.

Zeitgleich in 26 Sprachen erschienen

Das Buch ist zeitgleich in 26 Sprachen erschienen. Allein in den USA liegt die Erstauflage bei drei Millionen. In den ersten 24

Stunden wurden in Amerika und Kanada 890 000 Exemplare verkauft. Damit übertraf Barack prompt seine Frau Michelle, die am Erstverkaufstag ihrer Memoiren „Becoming“ 2018 mit „nur“ 725 000 Bücher punktete.

In einem Bertelsmann-internen Podcast erklärt Dohle mit Blick auf die bereits erschienenen Memoiren von Bush senior und junior sowie von Bill Clinton: „Penguin Random House ist der Verlag der Präsidenten. Und nachdem wir schon fünf Bücher mit den Obamas gemacht hatten, darunter das Ernährungs- und Gartenbuch aus dem Weißen Haus, war es für uns und mich keine Option, den Zuschlag für Barack Obamas Memoiren nicht zu bekommen.“

Deutschsprachige Ausgabe in 500.000er-Auflage

„In einem Jahr weltweiter Krisen vermittelt uns Obamas vertraute Stimme Trost. Sie verbindet Botschaften der Hoffnung und Inspiration mit einem mitreißendem Aufruf an jeden von uns, zu handeln“, tat der Verlagschef Dohle seinen Mitarbeitern kund. Und: „Ich bin stolz, dass wir diejenigen sind, die dieses Werk in die Welt tragen.“

Dass darf er auch sein. Denn auch wenn er finanziell viel gewagt und vier Jahre auf die Fertigstellung des 42 Euro teuren Werks gewartet hat, es wird vor allem jetzt im Weihnachtsgeschäft viel Geld in die Kassen von Penguin Random House und damit auch von Bertelsmann spülen. Und das auf mehrfache Weise.

Denn ganz zu schweigen davon, dass die Bertelsmann-Tochter RTL als erste ein Vorab-Interview mit Obama senden durfte und der Spiegel, an dem die ebenfalls zu Bertelsmann gehörenden Gruner & Jahr GmbH beteiligt ist, die Lizenz zum Vorabdruck bekam, wurde immerhin die Hälfte der englischsprachigen Erstauflage – 1,5 Millionen Exemplare – bei Mohn Media in Gütersloh gedruckt. Von dort wurden die Bücher per Containerschiff in die USA transportiert. Sicherlich wäre es im Normalfall betriebswirtschaftlich günstiger gewesen, direkt in Amerika zu drucken. Aber dort hatte kurzfristig keine Druckerei die Kapazitäten für solch einen Bestseller.

Die übrigen 1,5 Millionen der englischsprachigen Ausgabe wurden in 1081 Produktionsstunden bei der Bertelsmann-Tochter GGP Media im thüringischen Pößneck gedruckt, wo auch die deutschsprachige Ausgabe hergestellt wurde und wird. Denn deren Erstauflage von 300 000 Exemplaren war im Handumdrehen weg. „Wir drucken bereits nach“, erklärt Heidrun Gebhardt, Pressesprecherin der Penguin Random House Verlagsgruppe in München. 500 000 Stück von „Ein verheißenes Land“ sollen es werden. Vorerst. Dafür werden auch schon mal Wochenendschichten eingelegt. Ob das so bleibt, wenn Band zwei der Memoiren des Ex-Präsidenten auf den Markt kommt, wird sich zeigen. Wann das der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Obama braucht Zeit zum Schreiben.

Markus Dohle hat jedenfalls bewiesen, dass das Buch lebt und seine Leser findet. Vorausgesetzt, es ist das richtige. Der gebürtige Arnsberger, der ab 2002 die Geschäftsführung der Mohn-Media-Gruppe innehatte, 2006 den Unternehmensbereich Arvato Print übernahm und 2008 von Bertelsmann nach New York gesandt wurde, um den damals kriselnden Verlag Random House wieder auf die Beine zu bringen, hat immer an die Ware Buch geglaubt. Und auch, dass Bertelsmann 2013, nach der Fusion von Random House mit Penguin den weltweit größten Verlag kreirte, ist Markus Dohle zu verdanken. Mittlerweile macht Penguin Random House mehr als 3,6 Milliarden Euro Umsatz – ein Fünftel des gesamten Konzerns.

Weitere Zahlen und Fakten

Erstverkauf: Die 890 000 Erstverkaufstags-Exemplare in den USA und Kanada beziehen auch Vorbestellungen, E-Books und Hörbücher mit ein (Zum Vergleich: Bill Clintons „My Life“ zählte 400 000 Stück, George Bushs „Decision Point“ ging 220 000 Mal über die Ladentheke. Barack Obama muss sich nur Harry Potter geschlagen geben: Dessen siebtes und letztes Abenteuer, „Die Heiligtümer des Todes“, wurde innerhalb von 24 stunden mehr als acht Millionen Mal verkauft.

Erstauflage: Alle Seiten der Erstauflage von „Ein verheißenes Land“ einzeln aneinandergereiht ergeben eine Länge von 34 867 Kilometer, das gleicht der Strecke von München nach Neuseeland und zurück.

Material: Das Papier des klimaneutral produzierten Buchs wurde als Rolle eingekauft, umgerechnet 41 300 Quadratmeter, also 5,8 Fußballfelder.