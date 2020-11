Eine Gruppe in Christkönig geschlossen

Gütersloh (gl) - In der katholischen Kindertageseinrichtung Christkönig in Gütersloh ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh wurde eine der beiden Kita-Gruppen bis zum 2. Dezember geschlossen.