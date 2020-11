Ehrenamtspreis für Franz Thiesbrummel

Über drei Jahrzehnte habe er mit dem von ihm mitbegründeten Verein Naturschutz-Team Gütersloh unschätzbar wertvolle Arbeit in Gütersloh geleistet, heißt es in der Begründung der Stiftung.

„Schmetterlinge weinen nicht“

„Der Dreck muss weg“: Franz Thiesbrummel räumt auf im Storchennest an der Siekstraße in Avenwedde. Eine Brutsaison lang hat sich einiges an Müll und Mist angesammelt. Der 83-Jährige schleppt neues Strauchmaterial über die Wiese, um das Nest auszubessern.

Dabei erzählt er, was ihn antreibt. „Der Naturschutz liegt mir seit meiner Schulzeit am Herzen. Ich muss immer wieder feststellen, dass das Artensterben auch im Umkreis von Gütersloh dramatische Ausmaße angenommen hat. Und wissen Sie: Schmetterlinge weinen nicht. Man muss der Natur eine Stimme geben und sagen, dass etwas schief läuft.“

1989 gründet sich das Naturschutz-Team Gütersloh

1989 gründet Franz Thiesbrummel zusammen mit vier Nachbarn das Naturschutz-Team Gütersloh. „Ich glaube, sagen zu dürfen: Wir haben als kleine Gruppe mit 26 Mitgliedern viel erreicht.“ Thiesbrummel schickt ein Lächeln hinüber zu seinen Mitstreitern, die gerade die defekte Storchen-Kamera oben am Nest reparieren.

„Wir arbeiten als Team. Anders geht es nicht“, betont der Preisträger. „Ich mag Ideen geben, aber ich brauche Hände, die anpacken.“

12.000 Bäume gepflanzt, 36 Amphibien-Gewässer angelegt

Die Liste dessen, was das Naturschutz-Team erreicht hat, ist lang und nur auszugsweise wiederzugeben: 12.000 Bäume und Sträucher wurden gepflanzt, 36 Amphibien-Gewässer und Tümpel angelegt, 76 Morgen Ackerfläche in ein Biotop verwandelt, zwei Obstwiesen ausgestattet, ein Winterquartier für Fledermäuse geschaffen . . . „Uns ist in Gütersloh erstmals die Ansiedlung eines Storchenpaars gelungen“, ergänzt Thiesbrummel.

Dr. Ernst Wolf, Kuratoriumsvorsitzender der Bürgerstiftung, würdigt dieses Engagement: „Ein Mann wie Franz Thiesbrummel streitet leidenschaftlich dafür, Natur und Umwelt als eigenen Wert zu sehen.“ Dabei nehme er die Menschen mit: sei es das Team seines Vereins, seien es viele Bürger durch Führungen, Vorträge und Presseberichte. Dieses langjährige und oft hartnäckige Engagement wolle die Bürgerstiftung mit ihrem Ehrenamtspreis wertschätzen und unterstützen.

5000 Euro Preisgeld für Naturschützer

5000 Euro Preisgeld stehen dem Naturschützer nun für seine Arbeit zur Verfügung. „Franz Thiesbrummel ist für mich das Paradebeispiel eines Vollblut-Naturschützers, der sich die Erhaltung der Natur zur Lebensaufgabe gemacht hat“, sagt Dr. Jürgen Albrecht als Laudator, der bis 2019 Leiter des Fachbereichs Umweltschutz war. An einem Streiter wie Thiesbrummel könne man sich auch mal reiben.

Man müsse in Sachen Naturschutz nicht immer einer Meinung sein, so Albrecht. „Aber man muss klar anerkennen, dass Franz Thiesbrummel ohne die Bereitschaft zu Auseinandersetzungen vieles nicht erreicht hätte.“ Der Einsatz von Franz Thiesbrummel als Ehrenamtlicher sei vorbildlich. Zudem setze er sich auch für andere Gemeinwohlinteressen stark ein, zum Beispiel für das Mandolinen-Orchester, in der Jugendarbeit oder mit Initiativen zur Stadtentwicklung.

„Stoßen Sie an, wenn die Zeiten es wieder zulassen“

Der Preis der Bürgerstiftung konnte aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht wie üblich im Rahmen einer Feierstunde verliehen werden. Brigitte Büscher, Sprecherin der Stiftung, überreichte Franz Thiesbrummel stellvertretend für das gesamte Team der Bürgerstiftung die Ehrenurkunde – nebst zweier Flaschen Wein. „Stoßen Sie an mit Ihrem Naturschutz-Team, wenn die Zeiten es wieder zulassen“, sagt Büscher.