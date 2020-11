Seit 1999 rufen die Vereinten Nationen dazu, sich zu solidarisieren im Kampf gegen die Gewalt, die Frauen erleiden müssen. Orange wurde dabei bewusst als Farbe gewählt, weil es Kraft und Widerstand symbolisiert. Als eine der größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen unterstützt Soroptimist International (SI) diese Initiative.

Der Gütersloher SI-Club unter Präsidentschaft von Katja Soehnle-Miele nahm in diesem Jahr erstmals an der Aktion teil und hatte ermöglicht, dass das Rathaus als zentraler Punkt der Stadt angestrahlt wird. Mit der Kerzenkette, in der jedes dritte Licht orangefarben leuchtete, sollte symbolisch darauf hingewiesen werden, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner getötet wird und jede vierte Frau sexuelle/körperliche Gewalt erlebt. Laut Statistik gibt es jährlich 140 000 Fälle von häuslicher Gewalt. 24 Prozent der Frauen werden Opfer von Stalking, 42 Prozent von psychischer Gewalt. Aber nur 20 Prozent nutzen die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Welche das sind, darüber klärten die SI-Mitglieder interessierte Passanten im Gespräch auf. Und sie machten auch deutlich, dass geschlechtspezifische Gewalt jede Frau treffen kann – unabhängig von Alter, sozialem oder kulturellem Hintergrund. Denn Gewalt, so war zu erfahren, entsteht oft aus falschem Rollenverständnis, Kontroll- und Machtanspruch. Aber auch Erziehung, familiäre Prägungen, Arbeitslosigkeit, Trennung, Schulden oder Suchterkrankungen tragen dazu bei. Zusätzlich schaffen die digitalen Medien völlig neue Räume für Gewalt. All dem gilt es entgegenzuwirken.