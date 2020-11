Bertelsmann baut aufs Buch

Der Zukauf soll mit dem seit April komplett dem Gütersloher Konzern gehörenden weltgrößten Buchverlag Penguin Random House die Position von Bertelsmann vor allem auf dem weltweit umsatzträchtigsten Buchmarkt USA stärken. Dort kommen beide gemeinsam auf knapp 20 Prozent Marktanteil, erwirtschaftet Simon & Schuster 85 Prozent seiner Erlöse. Die beliefen sich im vergangenen Jahr auf 814 Millionen US-Dollar (684 Millionen Euro) – bei „einer hohen Profitabilität“, sagt Rabe. Die Marge beziffert der Bertelsmann-Chef auf 15 Prozent. Das entspricht auch dem Wert bei Penguin Random House. Die Tochter setzte 2019 mit weltweit 10.000 Mitarbeitern fast 3,64 Milliarden Euro um und verbuchte ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen (Ebitda) von 561 Millionen Euro.

Die Nachfrage nach Büchern sei ungebrochen, sagt Rabe. Besonders auch in den USA. Dort gab es zwischenzeitlich Engpässe bei Druckereikapazitäten. Auch deshalb hat Bertelsmann jüngst zwei Druckereien in den USA gekauft, erklärt Rabe.

Simon & Schuster ist die verlegerische Heimat von Autoren wie der früheren First Lady Hillary Clinton, US-Bestsellerautor John Irving, Horror-Altmeister Stephen King und Reporterlegende Bob Woodward, der einst die Watergate-Affäre mit aufdeckte. Der Buchverlag gehört seit 2006 zum US-Medienkonzern Viacom-CBS. Bertelsmann setzte sich nun in einer Auktion gegen mehrere Wettbewerber durch.

Für den Kauf nennt Rabe drei strategische Gründe: „Die Stärkung unserer globalen Inhaltegeschäfte, den Ausbau unserer Digitalgeschäfte durch die hohen und stark wachsenden Umsätze mit E-Books und Hörbüchern sowie die Stärkung unserer Position im wichtigen US-Markt.“ Mit dem Zukauf steigere Bertelsmann dort den Umsatz auf rund 5 Milliarden Euro. Rabe hat vor einiger Zeit das Ziel ausgegeben, 30 Prozent der Erlöse von zuletzt 18 Milliarden in den USA zu erzielen.

Während Simon & Schuster mit seinen 30 Einzelverlagen inhaltlich eigenständig weiterarbeiten soll, ist in Bereichen wie Verwaltung, Vertrieb und Logistik die Integration in das Netzwerk von Penguin Random House geplant. Für eine Aussage, wie viele der 1500 Mitarbeiter von Simon & Schuster das den Job kosten könnte, sei es zu früh, sagt Rabe.

„Dem Ziel, Bertelsmann breiter und sicherer aufzustellen und die Abhängigkeit des Konzerns von RTL zu reduzieren, kommen wir mit dem Zukauf ein ganzes Stück näher“, sagt Rabe. Neben der TV-Tochter RTL verfüge der Konzern mit dem Buchgeschäft sowie der Dienstleistungssparte Arvato „jetzt über zwei weitere richtig große und dicke Säulen“.

Hinzu kämen die zwar „kleineren, aber dynamisch wachsenden“ Bereiche wie die Musikrechtetochter BMG oder das Bildungsgeschäft. Auch der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr und die Drucksparte hätten sich zuletzt robust gezeigt.

Obama-Memoiren als Verkaufsschlager

Die von der Bertelsmann-Tochter Penguin Random House verlegten Memoiren des früheren US-Präsidenten Barack Obama finden reißenden Absatz. Innerhalb der ersten Woche sei das Buch in 26 Ländern zwei Millionen Mal verkauft worden. „Inklusive der Vorbestellungen ist es das am Erscheinungstag bestverkaufte Buch der Verlagsgeschichte“, sagt Thomas Rabe. Alleine bei der Bertelsmann-Tochter Mohn Media in Gütersloh seien bislang 1,6 Millionen Exemplare gedruckt worden.