Gütersloh (dop) - Mönche in Frankreich tun‘s und Marine-Soldaten in Italien. Ärzte und Krankenschwestern tanzen in Schweden ebenso wie in der Hammer Barbara-Klinik zum Song „Jerusalema“. Jetzt haben sich auch die Mitarbeiter des Gütersloher Abbruch-Unternehmens Hagedorn an der weltweiten Dance-Challenge und Gute-Laune-Aktion beteiligt.