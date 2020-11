Sportpilot auf Spurensuche in Masuren

Der 84-Jährige hat sich im Sportflugzeug auf Spurensuche in Pommern und Masuren begeben. Diese Episode in Meyers Flugtagebuch – Helmut Meyer ist seit 50 Jahren in der Luft, als Sportpilot und Ballonfahrer – hat einen besonderen historischen Tiefgang. Mauerwald war der Codename der Nazis für ein gigantisches Bunkersystem, das 1940 unweit des Mauersees in Masuren errichtet wurde. Dort waren die Gefechtsstände der Stäbe untergebracht. Helmut Meyer wollte sich selbst ein Bild von der Anlage machen und flog los.

Bunkeranlage

Mamerki Bunkry Muzeum heißt das polnische Museum, das den Besuchern heute 30 unzerstörte Stahlbetonunterstände präsentiert. Da es den Deutschen beim Rückzug nicht gelang, die Quartiere zu sprengen, wurde die Anlage im Januar 1945 kampflos aufgelöst. Die Bunker, in denen im Zweiten Weltkrieg das Oberkommando des Heeres untergebracht war, unterteilten sich in die Bezirke Fritz (operative Dienststellen des Generalstabs), Quelle (Generalquartiermeister mit Verwaltungs- und Logistikdienststellen) und Anna (Fernmelde- und Kommunikationszentrale). Dort arbeiteten 40 Generäle und circa 1500 Offiziere sowie zahlreiche Soldaten.

Funkstation in der Erde einbetoniert

„Mamerki war nahezu unsichtbar in die umliegenden Wälder integriert und zusätzlich mit riesigen Tarnnetzen abgesichert“, beschreibt Helmut Meyer das Areal. „Die Funk- und Telefonstation Anna war regelrecht in die Erde einbetoniert. Dort befand sich auch ein gewaltiges Arsenal an Ausrüstung. Die Anlage ist viel gewaltiger und bei weitem intakter als die der Wolfsschanze“, betont der Pilot. Auf seinem Flug durch Polen steuerte er zuerst Szczecin (Stettin), anschließend die Woiwodschaft Warminsko-Mazurskie (Ermland-Masuren) an.

Erinnerung an Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Meyer machte zudem Station auf dem Flugplatz Ketrzyn Wilamowo (Rastenburg). Er durchschritt dort die Originaltür, die Claus Schenk Graf von Stauffenberg beim Attentat am 20. Juli 1944 sowohl beim Hin- als auch beim Rückflug benutzte. Auf dem Graslandeplatz bei Gizycko (Lötzen) parkte er seine Breezer 600 LSA und quartierte sich ins Hotel St. Bruno ein, das sich in einer restaurierten Burg aus dem Jahre 1285 befindet.

Reste aus der Zeit des Kaiserreichs

Von dort machte sich Meyer zu Fuß auf den Weg zur preußischen Ringfestung Boyen, die zwischen 1847 und 1855 errichtet wurde. Zurück bis in die Zeit des Kaiserreichs führte Meyer schließlich eine weitere Spur.

Unvollendeter Masurischer Kanal

Auf einem Ausflug ins Umland besichtigte Helmut Meyer den Masurischen Kanal. Die 50,4 Kilometer lange, nicht fertiggestellte künstliche Wasserstraße sollte in Ostpreußen eine schiffbare Verbindung zwischen der Masurischen Seenplatte und der Ostsee bei Königsberg, heute Kaliningrad, herstellen.

Schleusen zu 70 Prozent fertiggestellt

Die umfangreichen Bauarbeiten fanden mit mehreren Unterbrechungen zwischen 1911 und 1942 statt, blieben aufgrund des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen jedoch unvollendet. Bei Baustopp waren die Erdarbeiten fast abgeschlossen. Die Schleusen, die einen Höhenunterschied von 111,4 Metern überwinden, wurden zu etwa 70 Prozent fertiggestellt.

Eindrücke werden verarbeitet

Besonders beeindruckt war Meyer von der Oberschleuse Fürstenau, die für eine Fallhöhe von 17 Meter konstruiert wurde. Flugbenzin auftanken musste der Flieger dann in Gdansk (Danzig). „Der Flugplatz dort ist riesig, aber es war tote Hose wegen Corona“, erzählt er. „Ich habe mir die Westerplatte in der Danziger Bucht angesehen, die am Tag des deutschen Überfalls am 1. September 1939 um 4.47 Uhr vom Linienschiff SMS Schleswig-Holstein unter schweren Beschuss genommen wurde.“ Nach seiner Reise verarbeitet der Globetrotter, der auch mit 100 Jahren noch im Flugzeug unterwegs sein will, jetzt eine Menge neuer Informationen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs.