Die Maßnahme erfolgte im Rahmen der Artenschutzleitlinie der Stadt Gütersloh. Mit ihr hat die Stadt sich die Selbstverpflichtung auferlegt, bei Neubau, Umbau oder Sanierung eigener Gebäude auch etwas für den Artenschutz zu tun. In diesem Fall: Nisthilfen für Gebäudebrüter.

Hohe Gebäude bevorzugt

Sowohl Fledermäuse als auch Mauersegler gehören zu den wild lebenden Tierarten, die in oder an Gebäuden leben beziehungsweise brüten. Da sie hohe Gebäude bevorzugten, eigne sich das Rathaus perfekt, den fliegenden Genossen eine Heimat anzubieten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ob mit Erfolg, werde sich künftig immer im letzten Jahresdrittel zeigen – dann ist Brutzeit.

Betonkästen mit Einflugöffnung

Die aus Beton gefertigten, an der Hauswand montierten Kästen entsprechen von der Gestaltung her den Ansprüchen der jeweiligen Art, so dass relativ verlässlich zu steuern ist, welcher Vogel sich niederlässt. So brütet der Mauersegler nur an hohen Gebäuden in mindestens 40 mal 20 mal 20 Zentimeter großen Kästen mit einer Einflugöffnung von mindestens drei Zentimetern Durchmesser und nur bei freiem Anflug vor und unter dem Quartier. Der mit einer ähnlichen Programmierung ausgestattete Haussperling zum Beispiel benötigt eine Fassadenbegrünung oder dichtes Gehölz im Umfeld, um ein Nest für seinen Nachwuchs zu bauen.

Weitere Nisthilfen werden angebracht

Das Rathaus ist nicht das einzige städtische Gebäude, an dem Nistkästen integriert werden: So geschieht es gerade auch beim Neubau der Kindertageseinrichtung Pelikanweg in Friedrichsdorf und bei der Sanierung einer Liegenschaft an der Doheermanns Höhe. Und auch im 20 Meter hohen Übungsturm auf dem Areal der Feuer- und Rettungswache an der Friedrich-Ebert-Straße sind zwölf Kästen für Mauersegler angebracht worden.

Vorbild für Hausbesitzer

„Wir als Stadt möchten mit unseren Gebäuden Vorbild sein“, sagt Sonja Wolters, Leiterin des Fachbereichs Umweltschutz. „Wir möchten alle Hausbesitzer ermuntern, etwas für Gebäudebrüter zu tun und nach Möglichkeiten zu schauen, an ihren Häusern Nisthilfen anzubringen. Gern kommen wir vorbei und prüfen, ob es sich um einen geeigneten Standort handelt.“ Der Fachbereich Umweltschutz organisiert nach Möglichkeit auch ehrenamtliche Hilfe bei der Anbringung (Kontakt über Sonja Wolters, E-Mail: sonja.wolters@guetersloh.de). Die Biologin wirbt: „Für Kinder ist es besonders toll, Gebäudebrüter am Haus zu haben, Nestbau und Aufzucht der Jungen erleben zu können.“