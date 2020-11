Im Flöttmann-Verlag ist deshalb jetzt der siebte Band der Gütersloh-Chronik erschienen. Kleine und große Geschehnisse würden durch das Lesen neu erlebbar, heißt es in einer Mitteilung des Verlags. Personen und Sachregister im Anhang erleichterten den Prozess des Erinnerns.

Vergessene Höhepunkte werden aufgezeigt

Chronist ist Johannes Bitter, der die Jahresübersichten gewissenhaft zusammengestellt hat. Als erfahrener Gütersloher Journalist hat er den geschulten Blick bei der Recherche für die wesentlichen Ereignisse, die sich gelegentlich mit alltäglichen Meldungen abwechseln. Im siebten Band dokumentiert Bitter das gesellschaftliche, politische und

Gütersloh-Chronik: 2015 bis 2020 Band 7 Paperback, 176 Seiten mit vielen Abbildungen ISBN 978-3-87231-123-8, 13,90 Euro pro Band, Paketpreis 45 Euro.

wirtschaftliche Leben in Gütersloh und hält die vielen schon vergessenen Höhepunkte fest.

Bekannter Chronist

Johannes Bitter ist ein bekannter Name in Gütersloh. Als langjähriger Leiter der Gütersloher Kreisredaktion der Tageszeitung „Die Glocke“ gilt er als erfahrener Journalist und Chronist dieser Stadt. Die Chronik wurde in Kooperation mit dem Redaktionsleiter des Flöttmann Verlags, Markus Corsmeyer, erstellt.

Corona-Krise und kommunalpolitische Überraschung

In der Zeitspanne von 2015 bis Oktober 2020 ist viel passiert, jedes Jahr hat seine besonderen Höhepunkte. Für die Leserinnen und Leser bleibt aber das Jahr 2020 im Rückblick wohl besonders haften. Das alles beherrschende Thema in den Medien und im Alltag war ohne Zweifel die Corona-Krise. Auch die kommunalpolitische Überraschung mit der Wahl von Norbert Morkes zum Bürgermeister wird selbstverständlich in diesem Nachschlagewerk für Gütersloh festgehalten.

Sieben Bände

Die Chronik bietet einen Einblick in die Geschichte der Stadt. Der aktuelle Band gehört zum chronologisch angelegten Stadtporträt von der ersten Besiedlung (Band eins) bis in die Gegenwart (Band sieben). Alle Bände sind auch einzeln lieferbar. Sie sind in allen Buchhandlungen und im Flöttmann Verlag erhältlich.