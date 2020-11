Angesichts der pandemisch bedingten wachsenden Bedrohung müsse das Land Sorge dafür tragen, dass weitere Kapazitäten für die Versorgung von Intensivpatienten geschaffen würden, heißt es in der Resolution. Zudem müsse ein verbindliches und überregionales Versorgungs- und Verlegungskonzept erstellt werden.

Kapazität bereits kreisweit ausgebaut

Es müsse auch an die Bedarfe der Region Ostwestfalen-Lippe angepasst werden. In der Begründung heißt es, es sei eine öffentliche Aufgabe des Landes, die Krankenversorgung in den Kliniken sicherzustellen. Unter Moderation des Kreises Gütersloh hätten sich die Krankenhäuser im Kreisgebiet bereits erfolgreich bemüht, mit allen verfügbaren Kräften eine erhebliche, insbesondere intensivmedizinische Kapazitätserweiterung zu schaffen.

Konzept in Zusammenarbeit mit Kreisleitstellte

Dazu sei ein Stufenkonzept entwickelt worden. Es erlaube der Gütersloher Kreisleitstelle, Covid-19-Patienten, die stationär versorgt werden müssten, nach einer Quote zuzuweisen, die der Kapazität der Häuser entspreche. Den Einrichtungen ermögliche das Konzept, untereinander und gegenüber der Kreisleitstelle aufzuzeigen, wie hoch die jeweils aktuelle Auslastung sei. Die Kreisleitstelle unterstütze die Krankenhäuser, sollten Verlegungen in auswärtige Kliniken notwendig werden, bei der Suche nach geeigneten Zielkrankenhäusern in NRW.

OWL-weit die wenigsten Intensivbetten

Trotz aller Bemühungen stünden für den einwohnerstärksten Kreis des Regierungsbezirks Detmold gemäß Krankenhaus-Feststellungsbescheid des Landes im OWL-weiten Vergleich mit Abstand die wenigsten Intensivbetten zur Verfügung.

„Möglicherweise bald überschrittene Grenzen“

„Im Rahmen unserer aufgezeigten und möglicherweise bald überschrittenen Grenzen fordern wir das Land auf, weitere Kapazitäten zu schaffen sowie ein überregionales, verbindliches Verteilungskonzept nach sowohl medizinisch sachgerechten als auch kollegialen und fairen Kriterien vorzulegen“, schreibt der Kreis in der Resolution abschließend.