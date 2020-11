Die begehrten Plätze gelten als Eintrittskarte fürs Halbfinale.

Reaktion der Fans fällt alles andere als positiv aus

Aber bevor Juror Mark Forster sein Urteil über den nachfolgenden Allstar- Sänger Maciek kundtat und damit Ninorta oder Sion Jung eventuell ihren Hot Seat hätten räumen müssen, beendete Pro Sieben die Sendung und nutzte – erstmalig in einer Staffel überhaupt – das ausstehende Urteil als Cliffhanger für die nächste Folge. Die Reaktion der Fans im Netz kam prompt – und war alles anderes als positiv.

Ninorta selbst zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung gelassen: „Jetzt eine Woche zu warten, ist zwar ein grauenvolles Gefühl. Aber ich kann’s ja nicht ändern.“ Und: „Ich gönne es jedem aus dem Team Mark Forster weiterzukommen, denn jeder hätte es verdient. Aber ich möchte meinen Platz schon gern behalten.“

„Ich bin total abgegangen“

Die 27-Jährige, die seit vier Jahren in Berlin lebt und als Straßensängerin begonnen hat, war mit ihrer Leistung am Sonntag sehr zufrieden: „Der Auftritt war super. Ich habe mich über die vielen Komplimente, die ich wieder von der Jury bekommen habe, riesig gefreut.“

Das konnte sie auch, denn einmal mehr hat Ninorta mit satter Stimme und viel Applaus einfordernder Performance die Bühne gerockt. „Das lief schon bei den Proben super. Ich bin total abgegangen“, plaudert sie aus dem Nähkästchen. „Die Band war so begeistert, dass wir das Lied gleich noch zweimal gespielt haben.“

27-Jährige weiß, was Mark Forster von ihr hält

Was wohl auch daran lag, dass die Gütersloherin sich tänzerisch so verausgabt hat, dass ihr Coach Mark Forster irgendwann lachend zu ihr meinte, wenn sie so beim Sing off herumtobe, werde sie keine Puste mehr zum Singen haben. Weshalb Ninorta sich am Sonntag auf einige Hüft-Moves beschränkte.

Die 27-Jährige weiß, dass Mark Forster viel von ihr hält. Weshalb sie darauf verzichtete, eine Ballade zu singen. „Ich hätte gern noch mal eine andere Seite von mir gezeigt“, erklärt die Gütersloherin. „Aber Mark war von Anfang an der Meinung, dass ich bei Christina Aguilera besser aufgehoben sei. Und ich habe Vertrauen zu ihm, wie auch zum ganzen Team der Sendung.“

Nach wie vor große Chancen aufs Finale

Dass Ninorta Coban nach wie vor große Chancen aufs Finale hat, steht nicht nur für ihre Fans fest: „In unserem Team bezeichnen mich alle als ihre größte Konkurrentin“, gesteht sie nicht ohne Stolz.

Und wenn dann tatsächlich Schluss für sie sein sollte? „Die Show ist letztlich ein Spiel, dass man ebenso gut verlieren wie gewinnen kann. Aber wer jetzt gehen muss, der kann das mit einem guten Gefühl und hocherhobenen Hauptes tun. Wir haben viel geschafft.“