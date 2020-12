Gütersloh (gl) - Am Nordring in Gütersloh ist am Montag ein zwölfjähriger Radfahrer angefahren worden. Er war gegen 8 Uhr auf dem Radweg auf der falschen Seite der Straße in Richtung Brockhäger Straße unterwegs, als er mit dem Opel eines 63-jährigen Autofahrers kollidierte.