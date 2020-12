Gütersloh (din) - Es dürfte niemanden überraschen, aber jetzt ist es amtlich: Die beliebten Konzerte der Small Stars zwischen Weihnachten und Silvester in der Weberei fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das bestätigte Bürgerkiez-Geschäftsführer Steffen Böning am Dienstag dieser Zeitung.