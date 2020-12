Gütersloh (din) - Der Gütersloher Lebensmittelhändler Schenke (Edeka) will in seinen Märkten in diesem Jahr keine Feuerwerkskörper verkaufen. Das teilt er auf der Facebook-Seite von Schenke-Delikatessen im Internet mit. Und es gibt eine Reihe von Reaktionen auf die Ankündigung.