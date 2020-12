Kinderpornografie: Razzien auch in OWL

Gütersloh/Hövelhof/Minden (WB/dpa) -

Ermittler sind in Nordrhein-Westfalen mit einem landesweiten Einsatz gegen 56 Beschuldigte wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen. Sie untersuchten auch Wohnungen in Ostwestfalen-Lippe. So waren sie in Gütersloh, Hövelhof und Minden im Einsatz.