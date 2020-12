Alle vier Personen seien in den vergangenen Monaten wiederholt durch verschiedene Delikte wie Körperverletzung, Sachbeschädigung und aggressives Verhalten aufgefallen. Die Ermittlungen dauerten teils noch an. Alle vier hätten sich Passanten und auch der Polizei gegenüber provokativ und gewaltbereit gezeigt und Regeln der Coronaschutzverordnung missachtet. Für den Fall der Nichtbeachtung seien ihnen Zwangsgelder und Gewahrsam angedroht worden. Bei Verstößen gegen die Betretungsverbote werde die Polizei konsequent einschreiten, kündigte sie am Freitag an.