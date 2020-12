Ehrenbürger Werner Gehring gestorben

Der Gütersloher hat sich vielfach besonders für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen als auch für alleinerziehende Väter und Mütter eingesetzt. So gründete er 1995 zum Andenken an seine verstorbene erste Frau die Renate-Gehring-Stiftung, die unter anderem Urlaubsreisen für Alleinerziehende organisiert und ältere Menschen in Not unterstützt. Er stattete sie mit einer Million D-Mark aus und galt als Motor sowie Ideengeber. Zu seinem 65. Geburtstag verdoppelte er das Stiftungskapital.

Mehr als zwölf Jahre gestaltete Gehring als Kuratoriumsvorsitzender die Entwicklung der Bürgerstiftung Gütersloh mit. Auch dort brachte sich der Unternehmer nicht nur ideell, sondern ebenfalls finanziell ein.

2006 gründete Gehring im Gedenken an seine zweite verstorbene Frau Margot die Familie-Osthushenrich-Stiftung, die in Ostwestfalen Projekte mit Kindern und Jugendlichen fördert. Bis zuletzt war er Vorstandsvorsitzender der Stiftung. 2018 wurde an der Universität Bielefeld das Osthushenrich-Zentrum für Hochbegabtenforschung gegründet und ausgestattet.

Seine Heimatstadt hatte Gehring nicht nur in seiner Stiftungsarbeit im Blick. Zu seinem 80. Geburtstag vor fünf Jahren schenkte er Gütersloh eine Million Euro. Das Geld floss jeweils zu etwa einem Drittel in das Parkour-Zentrum hinter der dritten Gesamtschule an der Ahornallee, in die Brunnenanlage auf dem Hans-Werner-Henze-Platz am Theater sowie in die Planung für die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes.

Im Oktober 2019 überreichte Ministerpräsident Armin Laschet dem Gütersloher das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse für seinen außerordentlichen Einsatz in sozialen Belangen und im Stiftungswesen. Im Februar dieses Jahres zog seine Heimatstadt mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde nach und würdigte damit seine Verdienste um das Ansehen der Stadt und das Wohl der Bürger. Damals war der stets freundliche und zuvorkommende Gehring schon durch eine Erkrankung eingeschränkt. Seine Frau, die Rechtsanwältin Dr. Martina Schwartz-Gehring, sprach im Ratssaal an seiner Stelle.

Werner Gehring wurde 1935 in Gütersloh geboren. Er besuchte die Altstadtschule, die Real- und die Höhere Handelsschule. In München schloss Gehring an der Technischen Universität sein Studium als Diplom-Braumeister ab. Außerdem studierte er Wirtschaftsingenieurwesen. 1960 übernahm er nach dem Tod des Vaters mit seinem älteren Bruder Dr. Paul Gehring die Leitung des Getränkeunternehmens Gehring-Bunte, das unter anderem die Coca-Cola-Vertriebsrechte besaß. 1966 gründeten sie in Bielefeld die Firma Christinen-Brunnen. Seit 1994 gehören die Fläming-Quellen in Wiesenburg zur Gruppe.

Lebenstraum in Steinhagen erfüllt

Werner Gehring war nicht nur Getränkeunternehmer. Er war auch Mehrheitsgesellschafter der Firma RT Lasertechnik in Rheda-Wiedenbrück, ehemals bis 2015 Gesellschafter der Wihag Fahrzeugbausysteme in Bielefeld, bei Rapid Leichtbau in Isenburg im Harz sowie bei Tubus Waben in Königsee (Thüringen). Und er war Inhaber der Brennerei Boente in Recklinghausen.

Einen Namen gemacht hat sich Werner Gehring in der Szene zudem als begeisterter Pferdezüchter. Mit der Errichtung des Gestüts Westfalenhof in Steinhagen erfüllte sich der Gütersloher einen Lebenstraum. Außerdem setzte er sich unter anderem für die Kultur- und Sportförderung ein. So führte er in den 1970er-Jahren als Präsident den Tennis- und Turnierclub (TTC) Gütersloh.

Werner Gehring starb am Sonntagabend nach schwerer Krankheit in einem Gütersloher Krankenhaus. Er hinterlässt seine dritte Frau sowie drei Töchter. Die Beisetzung soll im engsten Familienkreis stattfinden.