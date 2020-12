Und so war auch die coronabedingte Absage des Weihnachtssingens vor der Apostelkirche bereits geschrieben.

Kamilla Matuszewska begleitet Gesang auf dem Klavier

Doch ganz ausfallen muss Nummer fünf der von der HSG Gütersloh ins Leben gerufenen Veranstaltung nun doch nicht. Denn Kamilla Matuszewska, Leiterin der Turner-Sänger und des Chors Stimmwerk im Gütersloher TV, der von Anfang an als maßgeblicher musikalischer Begleiter des gemeinsamen Singens dabei ist, bietet am Donnerstag, 17. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal Kamillas Chöre die Möglichkeit des Mitsingens an.

„Ich werde an dem Tag, an dem wir uns sonst alle gemeinsam vor der Kirche getroffen hätten, bei mir zu Hause Weihnachtslieder zum Mitsingen auf dem Klavier spielen. Als stimmliche Verstärkung werden meine Kinder im Hintergrund dazu singen“, sagt die Bielefelderin. Sie hat mittlerweile das technische Equipment und Knowhow, um dieses Online-Singens möglich zu machen.

Viel Zuspruch für digitalen musikalischen Adventskalender

Dass sich die Menschen auch nach diesem Ersatz sehnen, hat die Chorleiterin und Kirchenmusikerin seit Beginn der Adventszeit erfahren: Der ins Netz verlegte musikalische Adventskalender des Vereins Klangfestival in Bielefeld hat auf Youtube viel Zuspruch erfahren.

„Auf das gemeinschaftliche Erlebnis, auf die jedes Jahr in einem neuen Design angebotenen Tassen und auf die Liederhefte müssen die Weihnachtssänger in diesem Coronajahr verzichten. Aber so haben wir dennoch eine Möglichkeit, erstens zu singen und zweitens, uns mit anderen zumindest verbunden zu fühlen“, sind die Organisatoren um Uli Klau, Christian Hark, Michael Räckers und Stefan Herzog der Musikerin dankbar für ihr Angebot.

Handballer und wohltätiger Verein bitten um Spenden

Freuen würde sich die Vorsängerin aber über Spenden für das Projekt des Ehepaars Peter und Annemarie Schwittek, das mit dem Verein Ofarin (www.ofarin.org) in Afghanistan vor Jahren eine Initiative zur Alphabetisierung von Kindern ins Leben gerufen hat.

Und weil die Erlöse des Weihnachtssingens sonst immer der HSG-Jugendabteilung zugutekommen, bitten auch die Spielgemeinschaftler um Spenden: „Unser Handballnachwuchs ist in diesem Jahr durch den erneuten Stopp des Trainings- und Wettkampfbetriebs besonders betroffen“, weiß der langjährige HSG-Vorsitzende Michael Räckers.

2021er-Ausgabe fällt auf den 23. Dezember

Für 2021 freuen sich Pfarrer Christian Feuerbaum, der Chor Stimmwerk und die Blechbläser um Joachim Knuth mit den Handballern wieder auf ein echtes gemeinsames Singen. Da fällt der letzte Donnerstag vor Heiligabend auf den 23. Dezember.