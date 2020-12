Die Kämpfer für eine auch in Zukunft lebenswerte Erde sind nämlich sauer. Stocksauer um genau zu sein. Exakt heute vor fünf Jahren wurde in Paris das Klimaabkommen geschlossen. Als Ziel wollten 195 Unterzeichnerstaaten die Begrenzung der vom Menschen gemachten globalen Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Wert senken. Passiert ist aus Sicht der Umweltschützer seitdem so gut wie nichts. Mit den USA schied am 4. November dieses Jahres sogar ein Big-Player der CO2-Verschmutzer aus dem Klimaabkommen aus.

Zweistündige Tour durch Gütersloh

Für rund 40 Umweltschützer der Gütersloher Gruppierungen Parents und Fridays for Future sowie der Bürgerinitiative Energiewende war die sich jährende Vertragsunterzeichnung gestern Grund genug für eine coronakonforme Fahrrad-Demonstration mit Abstand. Mit einem von Ingold Klee chauffierten großen Eiffelturm-Modell an der Spitze überreichten die Erderwärmungsbekämpfer lokalen Vertretern der Linken, FDP, BfGT, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und CDU im Rahmen einer gut zweistündigen Tour in ihren jeweiligen Partei- oder Wählergemeinschaftsbüros einen Klimabrief sowie einen zur Erinnerung dienenden Miniatur-Eiffelturm. Das Treffen mit den Freien Demokraten fand wegen Ermangelung eigener Räumlichkeiten vor der Stadthalle statt.

In dem Brief wird an die Verantwortung von Städten, Regionen, lokalen und kommunalen Behörden im Rahmen des Klimaabkommens erinnert. Genau wie die unterzeichnenden Staaten seien diese laut Anette Klee aufgerufen „ihre Anstrengungen zu verstärken, Maßnahmen zur Emissionsminderung zu unterstützten, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen sowie die regionale und internationale Zusammenarbeit fortzuführen und zu fördern.“

„Klimaschutz geht die ganze Welt an“

An ihren Beweggründen hatte die Organisationsleiterin zuvor keinen Zweifel gelassen. „Klimaschutz geht die ganze Welt an. Es braucht Mut, unbequem zu sein.“ Schließlich sei es „nicht einfach, die Gesellschaft zu verändern. Aber wenn wir jetzt nicht schleunigst damit anfangen, etwas für den Planeten zu tun, werden wir ihn in der bekannten Form nicht mehr lange haben.“

Von den Entscheidungsträger, aber auch von allen Bürgern erhofft sich Anette Klee „den Mut zu zukunftsweisenden Entscheidungen“. Als Beleg führte die Klima-Aktivistin ein Zitat von Molière an: „Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ Dafür stiegen die Klimaschützer auch gerne bei vier Grad auf ihre Fahrräder.