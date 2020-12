Wenn die Orientierung verloren geht

Ältere Patienten fühlen sich im Krankenhaus oft verloren. Sie sind verwirrt, unruhig, aggressiv, traurig und desorientiert. Mit der Krankheit, wegen der sie ins Krankenhaus gekommen sind, hat diese akut auftretende Verwirrtheit – auch „Delir“ – meist nichts zutun.

380.000 Euro für drei Jahre

Damit Betroffene nicht zu sehr „aus der Spur“ geraten – das bedeutet der lateinische Begriff „delirare“ nämlich –, haben sich das Klinikum Gütersloh, das St.-Elisabeth-Hospital, das LWL-Klinikum, die Erich-und-Katharina-Zinkann-Stiftung sowie die Bürgerstiftung Gütersloh zu einem Gesundheitsprojekt zusammen getan. 380.000 Euro stellen die beiden Stiftungen dafür in den kommenden drei Jahren bereit.

„Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, ein so umfassendes Projekt mit den beiden Akutkrankenhäusern in Gütersloh und dem uns beratend zur Seite stehenden LWL-Klinikum auf den Weg bringen zu können“, sagt Katrin Meyer, Projekt-Vorstand der Bürgerstiftung Gütersloh. „Wir sind sicher, dadurch etwas für die Menschen in unserer Stadt, die in der Tendenz ja immer älter werden, tun zu können.“ Denn das „Delir“ sei kein harmloses Durchgangssyndrom, sondern eine ernstzunehmende Bewusstseinsstörung, die weitreichende Folgen haben könne.

Akutes Krankheitsbild erhöht Risiko einer Demenz

Professor Norbert Zoremba, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie im St.-Elisabeth-Hospital, ergänzt: „Dieses akute Krankheitsbild erhöht das Risiko, eine Demenz zu entwickeln oder zu verstärken, und auch das Risiko der Sterblichkeit.“ Insbesondere Patienten höheren Lebensalters und Patienten mit kognitiven Vorerkrankungen – zum Beispiel einer Demenz – seien während eines Krankenhausaufenthalts gefährdet.

Katja Plock arbeitet als Demenz-Coach im Klinikum Gütersloh. Sie berichtet, dass betroffene Patienten oft das Gefühl haben, völlig verloren zu sein. Ziel des Projekts sei es, delirgefährdete Patienten rechtzeitig schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus zu erkennen und ihre Behandlung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse darauf abzustimmen.

Regelmäßiger Austausch und Visiten

Im Rahmen einer Delir-Visite soll künftig ein regelmäßiger Austausch über und auch mit dem Patienten erfolgen. Auch die Angehörigen sollen mit einbezogen werden, um den Aufenthalt im Krankenhaus so schonend wie möglich zu gestalten. „Unsere Pflegenden kümmern sich besonders um diese Patienten“, sagt Katja Plock. „Wir sorgen zum Beispiel für Ruhe, fördern die geistige Aktivität, achten darauf, dass sie genug schlafen, essen und trinken. Wir werden sie so früh wie möglich mobilisieren, wollen Orientierung schaffen durch persönliche Gegenstände und Gespräche.“

Die Ärzte werden insbesondere Medikamente vermeiden, die das Delir begünstigten würden, und gleichzeitig auf eine effiziente Schmerztherapie achten. „Wir wollen erreichen, dass die Menschen schnellstmöglich wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren können“, sagt Professor Norbert Zoremba. „So soll die Delir-Rate in unseren Häusern sinken, der Heilungsverlauf positiv beeinflusst und eine drohende Pflegebedürftigkeit möglichst abgewendet werden.“ Einen regelmäßigen Austausch über das Projekt wird es auch zwischen den beteiligten Kliniken geben.