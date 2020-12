Heiligabend: Anmeldung erforderlich

Unter anderem sei die Frage aufgeworfen worden, warum alle Großveranstaltungen abgesagt würden, Gottesdienste aber mit so vielen Menschen stattfinden dürften? „Bei den Veranstaltungen in Mohns Park oder im Fußballstadion handelt sich nicht um richtige Großveranstaltungen“, so Salzmann. Nur 250 Gläubige seien zugelassen, erlaubt seien 500 Personen. „Wir haben für jeden Veranstaltungsort ein gutes Sicherheitskonzept erarbeitet“, so Salzmann weiter. Auch vom Ordnungsamt der Stadt Gütersloh habe man grünes Licht bekommen.

Ein Gottesdienst muss ausfallen

Ein Heiligabend-Gottesdienst musste aber dennoch abgesagt werden: der um 18 Uhr in Mohns Park. Der Grund: Um die Uhrzeit sei es schon dunkel und die zahlreichen Zugänge seien schwer überschaubar, so Salzmann.

Um an einem der Heiligabend-Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Ein spontaner Besuch ist nicht möglich. Das Anmeldeportal wird am Montagmorgen, 14. Dezember, freigeschaltet. Es ist zu finden unter www.ekgt.de/heiligabend. Das Portal ist bis Montag, 21. Dezember, verfügbar. Wer keinen Internetzugang besitzt, kann sich am Montag und Mittwoch, 14. und 16. Dezember, von 14 bis 16 Uhr unter 05241/2229220 anmelden.

Bestätigung muss mitgebracht werden

Nach der Anmeldung wird eine Bestätigung per E-Mail oder per Post verschickt. „Die ist unbedingt zum Gottesdienst mitzubringen“, sagt Öffentlichkeitsreferentin Stefanie Deppe.

Außerdem sollten diejenigen, die eine Veranstaltung in einer der Kirchen besuchen, einen Kugelschreiber mitbringen. Der sei erforderlich, um auf der Bestätigung die Sitzplatznummer zu notieren, sagt Stefanie Deppe. Die Plätze in den Kirchen würden durchnummeriert, um die Nachverfolgbarkeit im Fall einer Coronainfektion zu gewährleisten. Die Bestätigung legen die Teilnehmer nach dem Gottesdienst unter ihren Platz, wo sie dann eingesammelt werden.

Platzreservierung nicht möglich

Die Organisatoren bitten die Teilnehmer der Gottesdienste darum, ein wenig Zeit mitzubringen und nicht erst kurz vor knapp zum Gottesdienst zu erscheinen. In den Kirchen werden den Teilnehmern die Sitzplätze zugewiesen, damit Familien zusammensitzen können und sich möglichst wenige Wege kreuzen. „Eine Platzreservierung ist nicht möglich“, sagt Pfarrer Stefan Salzmann.

Insgesamt stehen der evangelischen Kirchengemeinde für jeden Gottesdienst 10 bis 20 Helfer zur Verfügung – ja nach Anzahl der Zugänge des Veranstaltungsorts.

Übersicht der Heiligabend-Gottesdienste

Heiligabend auf der Winterbühne an der Weberei:

14 Uhr Familienvesper mit Krippenspiel, 180 Sitzplätze.

Heiligabend in Mohns Park:

15 Uhr Familienvesper, 130 Sitzplätze.

Johannesfriedhof:

15 Uhr Christvesper, 25 Sitzplätze.

Sportplatz des SCE, Heißmannsweg 1 b:

15.30 Uhr Gottesdienst für Familien mit Krippenspiel und Bläserchor, 250 Stehplätze.

Martin-Luther-Kirche:

16 Uhr Familienvesper; 18 Uhr Christvesper; 22.30 Uhr Lichtermesse, jeweils 120 Sitzplätze.

Johanneskirche:

16 Uhr Christvesper; 22.30 Uhr meditativer Gottesdienst, jeweils 70 Sitzplätze.

Biolandhof Westerbarkey, Unter den Eichen 36:

16.30 Uhr Andacht zum Hirtenfeuer mit Jungbläsergruppe, 90 Stehplätze.

Hof Westerfelhaus, Carl-Bertelsmann-Straße 286:

17.30 Uhr Andacht zum Hirtenfeuer mit Jungbläsergruppe, 150 Stehplätze.

Erlöserkirche:

16.30 Uhr Christvesper mit Klavier und Gesangssolistin; 18 Uhr Christvesper mit Bläserchor, jeweils 54 Sitzplätze.

Evangeliumskirche:

16.30 Uhr Christvesper, 50 Sitzplätze.

Heiligabend im Ohlendorf-Stadion im Heidewald:

16 Uhr Gottesdienst mit Weihnachtsspiel, Matthäuschor und Jugendmusikkorps Avenwedde; 18 Uhr Gottesdienst mit Bachchor und Blechbläser-Ensemble, jeweils 250 Sitzplätze.

Rasen vor der Apostelkirche:

17 Uhr ökumenischer Gottesdienst, 200 Stehplätze.

Zum Guten Hirten:

18 Uhr Gottesdienst mit Bläsergruppe, 50 Sitzplätze.