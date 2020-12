Das Besuchsverbot gilt für das gesamte Klinikum ab Montag, 14. Dezember, zunächst bis einschließlich Sonntag, 10. Januar. „Wir sehen uns in der aktuellen Lage erneut zu diesem drastischen Schritt gezwungen, um das Infektionsrisiko zu minimieren und unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen“, erklärt Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikums.

Entlastung für das hochengagierte Personal

Mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit appelliert sie an die Bevölkerung, diese Maßnahme auch als Entlastung für das seit Wochen erneut hoch engagierte Personal des Krankenhauses zu sehen. „Wir wollen und werden weiterhin so viel Versorgungskapazität wie möglich anbieten. Im Hinblick auf die Feiertage soll diese schwerwiegende Entscheidung dazu beitragen, dass wir dazu auf dem aktuellen Niveau auch weiterhin in der Lage sind“, ergänzt Maud Beste.

Ausnahmen nach Rücksprache

Ausnahmen vom Besuchsverbot seien wie im Frühjahr nur nach telefonischer Rücksprache mit dem behandelnden Arzt möglich, so Beste. „Schwerstkranke Patienten und minderjährige Kinder können selbstverständlich weiterhin von ihren Angehörigen besucht werden. Auch werdenden Vätern werden wir die Möglichkeit geben, bei der Geburt dabei zu sein. In allen anderen Fällen appellieren wir jedoch an das Verantwortungsbewusstsein der Angehörigen in dieser schweren Phase der Pandemie und danken für das Verständnis und die Unterstützung.“