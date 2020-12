Sein Vater, ein 55-Jähriger Niederländer, war mit einer grünen Scania-Zugmaschine zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Kreuz mit der Autobahn 33 unterwegs, als er zwischen den Brücken Isselhorster Straße und Feuerbornstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf einen auf dem Standstreifen abgestellten Lkw prallte. Dessen Fahrer, ein 47-Jähriger Duisburger hatte seine DAF-Zugmaschine auf den Standstreifen stoppen müssen, weil an seinem mit Stückgut beladenen Auflieger ein Reifen geplatzt war. Nach Angaben der Beamten der Autobahnpolizei hatte er die Gefahrenstelle vorschriftsmäßig abgesichert.

Junge ruht in der Schlafkabine

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dann der niederländische Lkw-Fahrer gegen 0.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den stehenden Lastzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus auf der Beifahrerseite völlig zerstört, der Auflieger des DAF-Gespanns im Heckbereich förmlich auseinandergerissen. Der Niederländer konnte trotz der Tatsache, dass bei dem Auffahrunfall der rechte Vorderreifen der Zugmaschine geplatzt war, den Sattelzug auf dem Seitenstreifen in rund 300 Meter Entfernung zum Stillstand bringen.

Der Feuerwehr war in dem Notruf gemeldet worden, der Junge sei in dem Wrack eingeklemmt. „Als wir hier eintrafen, saßen die beiden noch in dem Führerhaus, konnten aber ohne technische Hilfe aussteigen“, berichtete Dienstgruppenleiter Jan Milchers. Der Sohn hatte es sich nach Polizeiangaben in der Schlafkabine des Lkw gemütlich gemacht, er wurde mit seinem Vater, der schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Eine Notärztin hatte beide zuvor untersucht und medizinisch versorgt.

Beide Lkw nicht mehr fahrbereit

„Von der Berufsfeuerwehr sowie vom Löschzug Spexard waren rund 35 Einsatzkräfte ausgerückt“, berichtete Milchers weiter. Die Polizeibeamten sperrten während der Rettungs- und Bergungsarbeiten den rechten und mittleren Fahrstreifen, zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es in der Nacht aber nicht. Der Duisburger Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, die beiden Lkw mussten von einem Gütersloher Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Zur weiteren Absicherung der Gefahrenstelle war die Autobahnmeisterei Oelde alarmiert worden