Es ist der erste ökumenische Weihnachtsgottesdienst überhaupt, der in Gütersloh stattfindet – vorausgesetzt Kirche und Staat belassen es bei den bislang gültigen Coronaregeln.

„Mit diesem Angebote möchten wir vorrangig Familien mit Kindern erreichen“, so Engelbrecht. Weshalb der Gottesdienst, der auf der Grünfläche an der Apostelkirche stattfinden soll, auch nur eine gute halbe Stunden dauern wird. Es gibt ausschließlich Stehplätze, von denen aus man das Geschehen auf einer eigens eingerichteten, mit Ton- und Lichttechnik ausgestatteten Bühne verfolgen kann. Sie sind auf 200 Personen limitiert.

Dieser Familiengottesdienst ist ein vom gesamten Christenrat getragenes Zusatzangebot zu den ohnehin von den unterschiedlichen Konfessionen ausgerichteten Weihnachtsgottesdiensten“, betont Pfarrerin Engelbrecht. Dem Christenrat gehören in Gütersloh katholische, evangelische, orthodoxe und freikirchliche Gemeinden und Gemeinschaften an, die seit mehr als 15 Jahren Ökumene-Erfahrungen durch den in Kooperation gestalteten Gottesdienst der Nationen gesammelt haben. An der Vorbereitung des Familiengottesdienstes am 24. Dezember haben sich Vertreter aus der evangelischen und katholischen Kirche, der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der Neuapostolischen Kirche beteiligt. „Die besondere Atmosphäre an der Apostelkirche wird diese ökumenische Veranstaltung zu einem sicher außergewöhnlichen Moment an Heiligabend machen“, sind sich die Organisatoren einig.

„Schon im Spätsommer wurde an uns der Wunsch nach einem gemeinschaftlichen Weihnachtsgottesdienst herangetragen“, erklärt Michaele Reith, Gemeindereferentin der katholischen Kirche. Und obwohl sie es bedauert, dass nicht lauthals gesungen werden darf, ist doch jedem freigestellt hinter der Maske das ein oder andere Lied mitzusingen. Es wird zudem Musik zum Zuhören geben. Und auch die sonstigen klassischen Elemente wie die Lesung des Weihnachtsevangeliums, das Vater Unser, Fürbitten und eben eine kurze Predigt, in deren Zentrum der Esel aus dem Stall stehen wird, gehören dazu.

Angesichts der Pandemielage ist eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst zwingend erforderlich. Sie kann bis Sonntag, 20. Dezember, im Internet unter www.ekgt.de/Heiligabend oder am morgigen Mittwoch, von 14 bis 16 Uhr unter 05241/2229220 erfolgen.