Bima bietet der Stadt Fläche zum Kauf an

Gütersloh (din) - Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat der Stadt Gütersloh eine Fläche an der Marienfelder Straße zum Kauf angeboten. Sie schließt östlich an das ehemalige Fluglatz-Gelände an und könnte auch eine Rolle für die Erschießung des künftigen Gewerbegebiets spielen.