„Eine Frau gab einen sexuellen Übergriff zu Protokoll. Die Tatzeit liegt im Oktober“, heißt es in der Mitteilung. Nach der Berichterstattung über die Festnahme des Arztes im Dezember hatte sich die Frau ermutigt gefühlt, doch Anzeige zu erstatten. Wie Polizeisprecherin Katharina Felsch bestätigte, sollen sich die Tatvorwürfe ähneln. Der 42-Jährige Mann aus Oelde sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gütersloh zu den beiden Strafverfahren dauern an.

Der erste bekannt gewordene Übergriff soll sich am 15. Dezember ereignet haben. Der Arzt soll eine 36-jährige Patientin im Hospital vergewaltigt haben, dem Vernehmen nach soll sie unter Narkose gewesen sein. Noch in der Nacht wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht Bielefeld wegen dringenden Tatverdachts einen Untersuchungshaftbefehl. Das Elisabeth-Hospital erklärte, eine lückenlose Aufklärung liege im ureigenen Interesse, und kündigte an, die Behörden bei der Aufklärung zu unterstützen.