Der Kreis Gütersloh soll dazu heute, Mittwoch, im Lauf des Tages Stellung beziehen. Möglicherweise gibt es am Nachmittag in einem oder mehreren Fällen noch eine Entscheidung. In allen drei Fällen gingen die Eilanträge ohne anwaltliche Begleitung ein und es gibt kein Hauptsacheverfahren.

Der Antrag des Rietbergers stammt von Montag. Der Eilantrag aus Halle ging am Dienstag zunächst beim Verwaltungsgericht Münster ein und wurde von dort nach Minden geschickt, der aus Herzebrock-Clarholz ging am Mittwoch ein. Der Mann aus Halle kritisierte, dass er nicht mal nachts allein spazieren gehen dürfe, der aus Herzebrock-Clarholz ähnlich und dass er beispielsweise nicht mit seinem Hund Gassi gehen dürfe, wie die Gerichtssprecherin ausführte.

Auch in anderen Kreisen in OWL gibt es Ausgangssperren. Zwei Eilanträge aus den Kreisen Lippe und Herford hat das Verwaltungsgericht Minden am 23. Dezember beziehungsweise am Dienstag bereits abgewiesen.

Der Antragsteller aus Rietberg beruft sich laut Stocksmeyer auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen, mit dem am 23. Dezember eine Allgemeinverfügung des Kreises Euskirchen teilweise außer Kraft gesetzt worden war, insbesondere eine Ausgangssperre. Die 7. Kammer argumentierte dort, es sei zweifelhaft, ob der Kreis eine derart einschränkende und eine Vielzahl von Lebenssachverhalten betreffende Regelung im Wege einer Allgemeinverfügung habe treffen dürfen. Es spreche Vieles dafür, dass es hierfür des Erlasses einer Rechtsverordnung bedurft hätte, für die aber nicht der Kreis, sondern das für Gesundheit zuständige Landesministerium zuständig gewesen wäre. Überdies bestünden erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Ausgangsbeschränkung, teilte das Gericht in Aachen mit.

Die Allgemeinverfügung ziele offenkundig darauf ab, das Treffen mehrerer Personen im privaten Raum aus Infektionsschutzgründen nach Möglichkeit zu unterbinden. Dies könne aber bereits erreicht werden durch die geregelten Beschränkungen dieser Treffen. Einer Ausgangssperre, für die überdies nur wenige Ausnahmetatbestände formuliert seien, bedürfe es daneben nicht, so die Richter in Aachen.