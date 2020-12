Gütersloh (din) - Wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung muss sich ein 79-jähriger Mann mit Wohnsitz in Düsseldorf vor dem Bielefelder Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Pfarrer einer katholischen Gemeinde in Gütersloh vor, eine Organistin der Gemeinde in seiner Dienstwohnung in Gütersloh sexuell genötigt zu haben.