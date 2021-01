Gütersloh (gl) - Nach dem Corona-Ausbruch auf zwei Stationen ist das Klinikum Gütersloh an Silvester wieder in die Notfallversorgung eingestiegen. „Das zuständige Gesundheitsamt gab die Teilöffnung für dringliche und Notfalloperationen in den chirurgischen Bereichen ab heute frei“, teilte das Klinikum mit.