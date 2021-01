„Doch nun wollen wir es euch nicht länger vorenthalten“, heißt es in einer Mittelung. „Wir sind froh, gemeinsam die herausfordernde Zeit zu durchstehen und werden uns auch weiterhin gegenseitig motivieren.“

Der Dank der Organisatoren geht an alle, die mitgemacht haben: „Danke für euren Zusammenhalt, euren Teamgeist und eure Freude am Miteinander. Das Klinikum Gütersloh wünscht euch ein Jahr voller Hoffnung, neuer Chancen und ganz viel Großartiges in allen Bereichen – und besonders viel Kraft zur Bewältigung der weiterhin herausfordernden Zeit.“

Damit hat der vom südafrikanischen Discjockey Master KG und der Sängerin Nomcebo Zikode bereits im Dezember 2019 aufgenommene und weltweit getanzte Gute-Laune-Song eine weitere Version erfahren. Master KG hätte nach eigenem Bekunden nie gedacht, dass sein Song solch eine Beachtung findet und Menschen in fast allen Ländern der Welt dazu animiert, in wenig freudvollen Zeiten etwas für sich und andere zu tun, das ein Lächeln auf die Gesichter zaubert.