Gütersloh (gl) - Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend in der Gütersloher Innenstadt randaliert. Laut Mitteilung meldeten Zeugen gegen 20 Uhr eine Gruppe randalierender Heranwachsender in der Innenstadt. Als die Beamten eintrafen, zeigte ein 17-Jähriger mit einer beleidigenden Geste in Richtung des Streifenwagens.