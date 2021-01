Die Verwaltung informiert Eltern zu den Zahlungsmodalitäten der Gebühren, zum Verpflegungsgeld und zum Essensgeld an der OGS: Lastschrift/Dauerauftrag: Der für die Monatsmitte Januar geplante Einzug der Gebühren wurde bereits gestoppt: Alle Eltern, die die Beiträge per Lastschrift bezahlen, müssen also nicht mehr tätig werden. Wer dagegen per Dauerauftrag bezahlt, sollte diesen für Januar aussetzen. Eltern, die für Januar schon gezahlt haben, sollten dagegen die Zahlung für den Februar aussetzen.

Möglichst geringer Aufwand

Damit solle der Aufwand bei der Zahlungsabwicklung für die Familien und die Verwaltung in diesen Fällen möglichst gering gehalten werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Verpflegungsgeld Kindertagesstätten: Bei den 22 Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft entfällt für diejenigen Eltern, die die eingeschränkte Betreuung im Januar nicht in Anspruch nehmen, auch die Verpflegungspauschale. Die Mädchen und Jungen, die in Betreuung sind, werden tageweise erfasst. Die Verpflegung wird dann im Nachgang pro Verpflegungstag mit den Eltern abgerechnet.

Bei anderen Trägern nachfragen

Bei anderer Kita-Trägerschaft sollten Eltern im Zweifel bei der jeweiligen Einrichtung nachfragen, um die genaueren Zahlungsmodalitäten hinsichtlich der Verpflegungspauschale zu klären. Essensgeld im Offenen Ganztag: Beim OGS-Essensgeld laufe die Abrechnung nicht über die Stadt, sondern meist über den OGS-Träger, erklärt die Verwaltung. Bei Fragen sollten sich Eltern direkt mit dem Träger der OGS beziehungsweise der Schule in Verbindung setzen.

Entlastung für Familien

„Damit unterstützt die Stadt Gütersloh sehr deutlich den dringenden Appell der NRW-Landesregierung, ihre Kinder wenn irgend möglich bis zum Ende des Monats nicht in der Kita, in der Kindertagespflege oder über ein Angebot in der Schule betreuen zu lassen“, wendet sich Henning Matthes, Beigeordneter für Jugend, Familie und Schule bei der Stadt Gütersloh, an alle Eltern mit Kindern in Kindertagesbetreuung und Schule. „Dafür entlastet die Stadt Gütersloh die betroffenen Familien allein im Januar um insgesamt zirka 400 000 Euro.“