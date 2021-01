Vandalen richten großen Schaden an

Gütersloh (gl) - Eindringlinge haben auf der Baustelle Kaiserquartier einen erheblichen Vandalismusschaden angerichtet. In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, drangen sie in den Gebäudekomplex an der Ecke von Friedrich-Ebert- und Eickhoffstraße ein und drehten Wasseranschlüsse auf.