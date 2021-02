Thema des Gesprächs waren die polizeiliche Versorgung im Stadtteil und die Frage, ob die Einrichtung einer Polizeistation im künftigen Bürgerhaus an der ehemaligen Jakobuskirche eine Option gewesen wäre. Letzteres war bereits in früheren Gesprächen zwischen Stadt und Polizei ausgeschlossen worden. Zum einen konnten Anforderungen an die Sicherheit der Räume und den benötigten Flächenbedarf nicht erfüllt werden. Zum anderen wäre eine Nutzung durch die Polizei nicht mit dem Förderzweck der Städtebauförderung vereinbar gewesen, die den Umbau des ehemaligen Kirchenbaus zum Bürgerzentrum unterstützt.

„Selbstverständlich werden wir auch weiterhin als Stadt der Polizei bei der Suche nach neuen Standorten behilflich sein, wenn Bedarf besteht – etwa bei der Suche nach größeren Räumen in der Innenstadt“, betont Norbert Morkes in der Mitteilung. Außer Frage stehe, so Bürgermeister Morkes, dass vom neuen Standort Isselhorst aus außer Blankenhagen und Isselhorst auch die Bereiche Hollen und Ebbesloh gut versorgt seien.