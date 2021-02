Niedersachsen arbeitet mit Warteliste

Und noch immer haben nicht alle Senioren, die sich impfen lassen wollen, einen Termin an der Marienfelder Straße erhalten. Der Gütersloher IT-Spezialist Arvato Systems hat den Auftrag erhalten, die Terminvergabe in Niedersachsen zu koordinieren.

Server mit hohem Volumen benötigt

Michael Horstmann, Vertriebsleiter für die Impfplattform, erklärt, wie vielfältig die erforderlichen Voraussetzungen sind, um die komplexen Vorgänge möglichst störungsfrei abzuwickeln. Notwendig seien Server mit hohem Volumen.

In Niedersachsen startete die Impfterminvergabe für die Impfzentren am 28. Januar. „Mit unserer Technik ist es möglich, 300 000 Termine pro Stunde zu vergeben“, erklärt der Experte. Für die Impfzentren in Niedersachsen hätten am ersten Tag 15 000 Termine zur Verfügung gestanden. „Nach einer Viertelstunde war alles ausgebucht.“

Startschwierigkeiten gibt es auch im Nachbarbundesland

Einige Startschwierigkeiten habe es auch im Nachbarbundesland gegeben. „Es ist wie beim Sommerschlussverkauf, wenn alle gleichzeitig durch die Türen strömen wollen“, verdeutlicht Horstmann, warum es in solchen Situationen haken kann. Zwar sei der Server durch die extrem hohe Anfrage nicht überlastet gewesen. Aber die Codes, die per SMS für die Terminbuchung an die Impfwilligen verschickt wurden, hätten nicht so schnell versendet werden können wie vorgesehen.

Die Code-Vergabe sei aber notwendig, um die Internet-Plattform zum Beispiel vor Hacker-Angriffen zu schützen. „Sie müssen immer damit rechnen, dass jemand so eine Plattform lahmlegen will – aus welchen Gründen auch immer.“

Im dynamischen Prozess wird ständig nachgebessert

Während Menschen, die im Kreis Gütersloh einen Termin buchen wollten, in den ersten Tagen noch freie Zeiten auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung angezeigt bekamen, obwohl alle Termine schon vergeben waren, informierte die Arvato-Systems-Plattform in Niedersachsen zuverlässig und meldete, dass erst zu einem späteren Zeitpunkt weitere Termine gebucht werden könnten.

Kritik habe es allerdings auch in Niedersachsen gegeben, sagt Horstmann. Wer nicht sofort einen Termin erhalten habe, sei – nachvollziehbar – enttäuscht gewesen. Insgesamt ist Horstmann mit seinem gut 50-köpfigen Team zufrieden mit dem Start der Terminvergabe vor wenigen Tagen. In dem dynamischen Prozess werde auch immer wieder nachgebessert.

Auf neue Impfstoff-Bestände folgen neue Termine

So besteht ab heute, Freitag, nur in Niedersachsen (!) die Möglichkeit, sich in eine Online-Warteliste einzutragen. Wer auf der Internetseite keinen Termin buchen kann, weil kein Zeitfenster frei ist oder es noch keine weiteren Impfstoffe gibt, kann sich mit seinen Daten in die Liste eintragen.

„Wenn wieder Bestände zur Verfügung stehen, werden die Personen automatisch informiert und erhalten auch gleich einen Termin. Streng nach zeitlicher Abfolge“, erläutert Horstmann. „So müssen die Impfwilligen nicht mehr jeden Tag aufs Neue nachsehen, ob wieder ein Termin zu buchen ist.“

Projekt ist in dieser Größenordnung bisher einzigartig

Michael Horstmann erklärt, dass ein komplexes System bewältigt werden muss. Es gehe nicht nur darum, Tage und Zeiten zu buchen. Der Prozessablauf in den Impfzentren und der Bestand an Impfstoff müssten aufgebaut, die Logistik gemanagt werden.

Auch die nachgelagerten Prozesse wie die Meldung der anonymisierten Daten an das Robert-Koch-Institut würden in Niedersachsen von Arvato Systems abgewickelt. Ein Projekt in der Größenordnung wie die Corona-Impfung sei bisher einzigartig, sagt Horstmann. „Wir kennen uns aber mit hochvolumigen Prozessen und E-Health aus.“

Arvato Systems verhindert Fälschungen von Arzneimitteln

Arvato Systems sei Dienstleister zur Vermeidung von Fälschungen von Arzneimitteln. Rezeptpflichtige Medikamente würden in Apotheken vor der Ausgabe gescannt und geprüft – über ein System von Arvato, in 17 europäischen Ländern. Diese Erfahrung wird gerade verstärkt nachgefragt. Ohne Details nennen zu wollen, sagt Horstmann: „Wir stehen in Kontakt mit anderen Bundesländern.“

Zahlreiche Menschen über 80 Jahre haben inzwischen einen Termin für die Corona-Schutzimpfung im Kreis Gütersloh erhalten. Trotzdem gibt es noch Senioren, die einen Termin im Impfzentrum des Kreises reservieren wollen und sowohl an der Hotline als auch auf der Internetseite die Auskunft erhalten, alle Termine seien vergeben. „Das ist möglich. Es werden aber jeden Tag neue eingestellt“, sagt Heike Achtermann, Stabsbereichsleitung Kommunikation der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).

“Am Anfang werden wir noch nicht unter Volllast arbeiten, aber das wird sich in den nächsten Wochen ändern“

Je nachdem, wie viele Impfdosen zur Verfügung gestellt würden, würden neue Termine freigeschaltet. Es sei sinnvoll, gleich am nächsten Tag bei der Hotline unter 116117 anzurufen oder nach freien Terminen auf der Internetseite www.116117.de zu suchen.

Zum Start der Impfungen am Montag erklären Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandschef der KVWL, und Vorstand Thomas Müller: „Wir impfen so viel, wie Impfstoff da ist. Am Anfang werden die Zentren noch nicht unter Volllast arbeiten, aber das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Sobald mehr Impfstoff geliefert wird, können wir mehr Menschen einen Impftermin anbieten.“ Wann das genau der Fall sein werde, lasse sich im Moment noch nicht sagen.

Das sollten Impfwillige vor ihrem Termin beachten

Wer zeitnah einen Impftermin bekommen hat, der darf sich glücklich schätzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gibt im Vorfeld des Starts im Impfzentrum an der Marienfelder Straße in einer Mitteilung einige Hinweise. Zu ihrem Impftermin sollten Bürger ihren Personalausweis (oder einen anderen Lichtbildausweis), einen Mund-Nasen-Schutz sowie ihre Krankenkassenkarte (wenn vorhanden) mitbringen.

Darüber hinaus sollten nach Möglichkeit auch der Impfpass und medizinische Unterlagen (zum Beispiel Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste) mitgeführt werden. Um einen reibungslosen Ablauf im Impfzentrum zu unterstützen, empfiehlt die KVWL, den Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits vorab zu lesen und auszufüllen. Der Bogen und weitere Informationen können im Internet auf www.corona-kvwl.de/impftermin heruntergeladen werden.

Eine Begleitperson ist erlaubt

Bürger, die noch Fragen zur Impfung haben oder ärztlichen Rat wünschen, können sich am Tag der Impfung im Rahmen des Anamnesegesprächs mit dem Impfarzt austauschen. Alle, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können die erforderlichen Unterlagen auch direkt im Impfzentrum ausfüllen.

Besucher werden nur dann in das Impfzentrum vorgelassen, wenn sie einen gültigen Termin für den jeweiligen Tag haben und der entsprechenden Priorisierungsgruppe angehören. Dies trifft in der ersten Phase ausschließlich auf Personen zu, die mindestens 80 Jahre alt sind. Sie dürfen sich von jeweils einer Person begleiten lassen, die jedoch nicht geimpft werden kann.

Einen Zweittermin gibt es spätestens am Tag der Impfung

Impfwillige, die über die Online-Buchung nur einen Erst-, aber keinen Zweittermin bekommen haben, sind aufgerufen, diesen Ersttermin wahrzunehmen. Sie erhalten spätestens im Impfzentrum am Tag der Erstimpfung einen Termin für die zweite Impfung. Die Bürger müssen nicht selbst aktiv werden.

Wie in den vergangenen Tagen wiederholt berichtet, ist es sowohl bei der Online-Buchung als auch bei der telefonischen Erreichbarkeit der Impfhotline „wegen der extremen Auslastung vielfach zu Schwierigkeiten gekommen“, wie die KVWL einräumt. Ende Januar verzeichneten die Impfhotlines beispielsweise täglich zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Anrufe.

“Hinter uns allen liegen kräftezehrende Tage“

„Hinter uns allen liegen kräftezehrende Tage. Seit dem ersten Tag der Terminvergabe haben wir quasi rund um die Uhr mit der kv.digital GmbH an der Fehlerbehebung im Buchungsportal gearbeitet“, so der Vorstand in der Mitteilung. Auch wenn immer noch – oder wieder – nicht alles rund laufe, freue man sich doch, „dass wir nach wochenlangen Vorbereitungen nun endlich mit dem Impfen anfangen können“.