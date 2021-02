Im Ennepe-Ruhr-Kreis mussten nach Angaben eines Sprechers etwa 60 Menschen auf Zusatztermine in dieser Woche vertröstet werden. Im Kreis Borken seien 50 Menschen zur Impfung erschienen, obwohl sie nicht auf der Liste standen. Immer wieder komme es vor, dass Bürger - im Glauben einen Termin zu haben - zu den Impf-Zentren kämen, ohne tatsächlich einen solchen gebucht zu haben, bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL).

Hintergrund sei ein Missverständnis in der Anfangsphase der Online-Vergabe. Bei der Online-Buchung sei beim Klick auf einige als frei angezeigte Termine der Hinweis „Termin bereits vergeben“/„Termin bereits gebucht“ angezeigt worden, erklärte eine Sprecherin der KV. Damit sei gemeint gewesen, dass der Termin in der Zwischenzeit anderweitig gebucht worden war.

Viele hatten die Aussage aber als Bestätigung für eine erfolgreiche eigene Buchung aufgefasst. „Diese Darstellung war in der Tat sehr missverständlich“, sagte die Sprecherin weiter. Die Anzeige sei inzwischen verändert worden. Einige Kreise, wie etwa in Gütersloh, bieten nun an, sich am Impftag den Termin vorab bestätigen zu lassen.

Weil der Buchungsvorgang tatsächlich unabgeschlossen blieb, hat die Kassenärztliche Vereinigung keine Anhaltspunkte dafür, wie viele Menschen betroffen sind. „Um nicht noch mehr Verwirrung und Verunsicherung zu stiften, haben wir uns dazu entschlossen, die Bürger zunächst zu bitten, ihren Termin so wahrzunehmen, wie sie ihn (vermeintlich) gebucht haben“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung weiter mit. Sie bitte für Entschuldigung für die „andauernden Schwierigkeiten“ bei der Terminvergabe.

Wer sicher gehen möchte, dass sein vermeintlicher Termin richtig ist, kann das nur am gleichen Tagder Impfung über die Hotline 05241/85-2960 erfragen.