Ohrenbetäubend laut dröhnen an eben diesem Mittwochmorgen die Kettensägen auf dem rund 13 Hektar großen Areal des Kirchorts St. Pankratius. In schweißtreibender Arbeit zerkleinern Mitarbeiter des Gartenbauunternehmens einen Nussbaum im Pfarrgarten, bis nur noch ein Stummel übrig ist.

Grün muss bis Ende Februar weg

Das Ganze ist geplant – wenn auch nicht in dieser Spontaneität – und erster Schritt eines vierteiligen Plans, mit dem der Kirchplatz und seine Umgebung umgestaltet werden sollen. Die Kulisse rund um die Kirche soll im Endergebnis von Pflastersteinen geprägt und lediglich der Außen- sowie Randbereich der Wege des Geländes begrünt sein. „Klar war, dass das Grün bis Ende Februar abgetragen wird“, sagt Architektin Jutta Schmitz-Bücker. Nur wann, das sei angesichts der wechselhaften Witterung unsicher gewesen.

In vier Schritten soll der Kirchort St. Pankratius bis Ende Oktober umgestaltet werden. Zuerst geht es ums Grün. Vor allem um das, was rund ums Pfarrhaus wächst. In einem zweiten Schritt geht es rund um die Kirche und ihren Garten weiter. Dann sollen zwei Feuerwehrzufahrten sowie Parkplätze für das angrenzenden Familienzentrum St. Marien geschaffen werden. Im abschließenden Schritt soll die Regenentwässerung auf dem Gelände in Angriff genommen werden. All das kostet insgesamt 1,2 Millionen Euro. 630 000 Euro bezahlt der Pastorale Raum selbst, ein Zuschuss von 492 000 Euro kommt über die Kirchensteuer. Mit 100 000 Euro beteiligt sich die Kita GmbH.

Immerhin: Es soll bei einem einzigen Nussbaum bleiben, der weichen muss. Zumindest, wenn man von den beiden Exemplaren absieht, die für den Bau des Pfarrhauses gehen mussten (diese Zeitung berichtete). Anders sieht das mit Hecken und Sträuchern aus. Viele von ihnen sollen Anfang nächster Woche gehäckselt werden – was gleichzeitig die Fällarbeiten abschließen soll. Zwölf Rhododendronbüsche sollen umgepflanzt werden und sich rund um den neuen Kirchplatz wiederfinden. Und für alles andere seien Nachpflanzungen geplant, betont Pfarrer Quante.

Vorerst ein kahler Anblick

Warum ist überhaupt diese Eile beim Abholzen der Gewächse geboten? Elmar Quante: „Weil wir bis Ende Februar alles weggenommen haben müssen, worin Vögel nisten können.“ Denn Anfang März beginne die Brutzeit der Tiere – und ende im Oktober. „Das ist der Zeitpunkt, an dem die Umgestaltung des Kirchplatzes abgeschlossen sein soll“, so Quante. Und dieser Nussbaum müsse eben weichen, weil er zu nah an einem Schuppen stehe.

Quante sagt auch, als er im Konferenzraum des neuen Pfarrhauses sitzt und nach draußen zeigt: „Ab der nächsten Woche wird es hier erst einmal bescheiden aussehen.“ Auch weil – abseits von den Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Kirchplatzerneuerung – ein weiterer Baum bis Ende des Monats gefällt werden soll. Es geht um eine Buche, die schief gewachsen ist, sich bedrohlich in Richtung Straße neigt und keine Standsicherheit mehr hat. „Das tut uns wirklich weh. Gerade, weil es um einen so alten Baum geht“, so der Pfarrer.