Gütersloh (rebo) - Die Entwicklung des Mansergh Quartiers auf dem Gelände der ehemaligen britischen Kaserne an der Verler Straße ist am Montag Thema im Hauptausschuss. Die Fraktionen von SPD und Grünen fordern, bei der Entwicklung des Quartiers den Erhalt oder Ersatz der Bäume noch deutlicher als in der Beschlussvorlage vorgesehen, zu berücksichtigen.