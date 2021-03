Miele schafft Wartezone für Lastwagen

Gütersloh (din) - In einem Bürgerantrag beklagt ein Anlieger des Gewerbegebiets Nord in Gütersloh, dass die Parkstreifen an der Diesel- und der Gottlieb-Daimler-Straße von gebietsfremden Lastwagen zugestellt würden. „Sie fahren nur zum Parken hierhin. Sie parken tagsüber, nachts oder am ganzen Wochenende.“