Kabarett vor digitalem Publikum

Gütersloh (sib) - Sechs Monate sind mittlerweile vergangen, seitdem der selbsternannte Kiez-Komedy-Klub Kaff und Kosmos in der Weberei in Gütersloh das letzte Mal zu sehen war. Jetzt geht das Format mit Varieté, Musik und Kabarett in die nächste Runde - und zwar digital.