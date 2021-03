Ab welchem Alter sollte man zur Vorsorge gehen und sich untersuchen lassen? Was sind erste Warnzeichen einer Erkrankung? Was passiert nach einer Diagnose? Welche Therapien sind möglich? Wie laufen operative Eingriffe ab? Was sind Risikofaktoren? Wie kann man einer Erkrankung vorbeugen? Auf all diese und individuelle Fragen geben zwei Mediziner am Mittwoch, 10. März, am Lesertelefon Antworten.

In der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr freuen sich Professor Dr. Gero Massenkeil, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und stellvertretender Leiter des Darmkrebszentrums am Klinikum Gütersloh, und Dr. Wolfram Coesfeld, niedergelassener Facharzt für Gastroenterologie und Vorsitzender des Gütersloher Ärztevereins, über Anrufe von Lesern aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Experten beantworten Ihre Fragen.

Spezialisten verschiedener Fachrichtungen haben sich vor zehn Jahren zum Darmkrebszentrum am Klinikum Gütersloh zusammengeschlossen. Es wurde von der deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Ziel ist es, die Krankheit durch Vorsorgeuntersuchungen und Aufklärung entweder zu vermeiden oder sie eher zu erkennen und erfolgreicher bekämpfen zu können.

Die Felix Burda Stiftung, die Stiftung LebensBlicke und das Netzwerk gegen Darmkrebs haben den März zum Darmkrebsmonat ausgerufen, um die Vorsorge zu fördern.

Professor Dr. Gero Massenkeil und Dr. Wolfram Coesfeld sind am heutigen Mittwoch von 18 bis 19 Uhr unter den Telefonnummern 05241/86825 und 05241/86827 zu erreichen.