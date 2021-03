Dort wird es die kommenden Wochen von außen durch die Glasfassade zu sehen sein. Das Regal sei ein Gemeinschaftskunstwerk, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Bürger und Künstler hätten 200 Holzplatten beigesteuert, die die Wandfächer und Rückseite des Regals bildeten.

Kollektiv aus Großbritannien steuert Kunstwerke bei

Auch von außerhalb seien Menschen dem Aufruf der Kirchengemeinde gefolgt. Sogar ein Künstlerkollektiv aus Großbritannien habe Werke beigesteuert.

Das Regal sei Fix- und Treffpunkt der diesjährigen Vesperkirche gewesen, heißt es weiter. Täglich zur Mittagszeit hätten freiwillige Helfer vor der Martin-Luther-Kirche kostenlos Suppen verteilt, gepaart mit einer kleinen, coronakonformen Begegnung und einer freundlichen Ansprache.

200 bis 300 Gäste am Mittag

„Wir sind begeistert, wie unser Konzept angenommen wurde“, sagt Pfarrer Stefan Salzmann, der Mitglied des Organisationsteams ist. Jeden Mittag an 15 aufeinanderfolgenden Tagen habe die Vesperkirche 200 bis 300 Gäste begrüßt. „Manche kamen nur zum Gucken, Grüßen und Plaudern. Andere freuten sich, eine Suppe geschenkt zu bekommen.“

In vielen Fällen – vielleicht sogar überwiegend – sei die Suppe weiterverschenkt worden, etwa an die alleinstehende Mutter oder dem freundlichen Nachbarn. „Auf diese Weise verbreitete sich unser Begegnungskonzept weiter“, sagt Salzmann voller Freude. Die Idee, in diesen Distanz erfordernden Zeiten das Zeichen zu setzen, dennoch füreinander da zu sein, sei aufgegangen.

Schenke sponsert 2750 Suppen

Erdacht und konstruiert hatte das Regal der Architekt Reinhard Michel, gefüllt hatte es der Lebensmittelhändler Reiner Schenke – beide ehrenamtlich, kostenlos und mit Einsatz. Am Ende hatte Schenke 2750 Suppen geliefert.

Dass das Regal erhalten und weiter genutzt werde, stehe für die Organisatoren der Vesperkirche außer Frage, heißt es in der Mitteilung weiter. Möglicherweise finde es seinen festen Platz in der Martin-Luther-Kirche, möglicherweise gehe es auch auf Tour, verbunden mit Aktionen.

Theaterfoyer wird zum Ausstellungsort

Es nun für einige Zeit im Theaterfoyer zeigen zu dürfen, sei ein wunderbares Angebot. „Da sich das Foyer bestens als Ausstellungsort eignet, in den man von außen hineinschauen kann, haben wir den Raum sehr gern für die tolle Idee des Vesperkirchenregals zur Verfügung gestellt“, erläutert Karin Sporer von den städtischen Kultur-Räumen.