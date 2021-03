Gütersloh (din) - Auftatmen bei Miele: Das Werk in Euskirchen hat nach zwei Wochen Stillstand am Mittwoch die Produktion wieder aufgenommen. Auch in den Werken in Gütersloh, Bielefeld, Ksawerów (Polen) und Unicov (Tschechien), die aus Euskirchen mit Motoren beliefert werden, ist die Fertigung wieder angelaufen.