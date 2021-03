Commerzbank: Digitalisierung nimmt zu

In einer Angelegenheit, die die Zukunft betrifft, gibt es noch keine Neuigkeiten. Die Privatbank kündigte an, 790 Filialen in Deutschland zu schließen und 10 000 Arbeitsplätze abzubauen. Ob und in welcher Form der Standort Gütersloh davon betroffen sein wird, dazu konnte Frank Brüggemann, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden Gütersloh, noch nichts sagen. „Bisher sind zu dem Thema noch keinen konkreten Entscheidungen getroffen worden.“

Zahlen & Fakten

700 neue Privat- und Unternehmerkunden hat die Commerzbank Gütersloh im Jahr 2020 netto hinzugewonnen. Jeder dritte Neukunde kam dabei online zu der Privatbank. Insgesamt betreut die Commerzbank in Gütersloh nun 80 300 Kunden.

Besonders beliebt waren Wertpapiersparpläne. Ihre Anzahl ist in Gütersloh um 31 Prozent angestiegen. Insgesamt hat sich das Depotvolumen auf 660 Millionen Euro erhöht.

Ein starkes Wachstum verzeichnete die Commerzbank bei Immobilienfinanzierungen. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen stieg in Gütersloh um 124 Millionen Euro, das bedeutet ein Wachstum von 23,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Gesamtkreditvolumen lag bei 825 Millionen Euro.

Jahr mit vielen Veränderungen

Das Jahr 2020 stand für die Bank ganz im Zeichen von Veränderungen. Vier Punkte sind dabei besonders hervorzuheben:

Insgesamt hat die Commerzbank bundesweit 7,7 Milliarden Euro KfW-Coronakredite bereitgestellt, davon 72,4 Millionen in der Region Gütersloh. „Davon wurden aber nur 45,4 Millionen Euro in Anspruch genommen“, berichtet Oliver Hofmann, Leiter Firmenkunden in Gütersloh. „Das zeigt, dass die Unternehmen in der Region solide aufgestellt waren und der Mittelstand robust ist.“

Trend geht Richtung Mobile-Banking

„Viele Firmen haben sich stärker mit Digitalisierung beschäftigt und erledigen immer mehr Finanzgeschäfte digital“, sagt Hofmann. 2020 seien 50 Prozent mehr digitale Geldmarktkredite abgeschlossen worden als im Vorjahr. Zudem führten Firmenkunden mittlerweile nahezu alle Überweisungen online durch. Auch im Privatkundengeschäft habe die Nutzung digitaler Anwendungen zugenommen. „Dabei geht der Trend Richtung Mobile-Banking“, sagt Brüggemann. So sei die Zahl der Banking-App-Nutzer im vergangenen Jahr in der Region um 31,6 Prozent gestiegen. Seit Juli 2020 können Kunden auch Wertpapiere per Smartphone kaufen oder verkaufen.

Die Lockdown-Zeit habe dazu geführt, dass sich Kunden verstärkt um ihre Geldanlage gekümmert hätten. „Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft“, sagt Brüggemann.

Nachhaltigkeit spielt große Rolle

„Mit Nachhaltigkeitsthemen treffen wir immer mehr den Nerv der Kunden“, stellt Brüggemann fest. Das zeige sich zum Beispiel in grüner Baufinanzierung und nachhaltiger Vermögensverwaltung. In dem 2019 ins Leben gerufenen Fonds KlimaVest sind bereits 263 Millionen an Kundengeldern zusammengekommen. „Davon kommen 700 000 Euro aus Gütersloh“, verkündet Brüggemann.