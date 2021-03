Corona senkt die Unfallzahlen

„Der Rückgang ist extrem. Das liegt an Corona. Da machen wir uns nichts vor. Ohne Corona wäre die Zahl genauso hoch wie im Vorjahr“, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) gestern bei der Vorstellung der Unfallstatistik im Kreishaus. Es seien einfach weniger Menschen unterwegs gewesen. „Nach wie vor ist die Zahl der Unfälle im Kreis Gütersloh sehr hoch.“ Daher setze die Polizei weiter auf Prävention und Repression. „Wir wollen das nicht hinnehmen“, sagte der Landrat.

Erfreulich sei, dass im vergangenen Jahr kein Kind bei einem Verkehrsunfall getötet worden sei. Allerdings seien unter den 14 Verkehrstoten 5 junge Menschen gewesen, so Adenauer. Über alle Altersgruppen habe es weniger Unfälle gegeben. Eine Ausnahme seien die Senioren über 65 Jahre. Sorgen mache der Polizei ein steigender Anteil von verunfallten Pedelec-Fahrern.

Nach der sogenannten Unfalluhr hat sich im vergangenen Jahr alle 54 Minuten ein Verkehrsunfall ereignet. Alle 16 Stunden verunglückte ein Radfahrer, wobei die Polizei von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle ausgeht. Alle 38 Stunden verunglückte ein junger Fahrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Alle 87 Stunden verunglückte ein Kind. Alle 26 Tage wurde ein Mensch getötet. Jeder Todesfall führe zu großem Leid, sagte Polizeirat Volker Pfeiffer. Laut einer Studie seien durchschnittlich 113 Personen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis betroffen.

Mit Blick auf Unfälle mit Rad- und Pedelec-Fahrern kündigte der Leitende Polizeidirektor Christoph Ingenohl an: „Wir werden verstärkt auch Fahrradstreifen einsetzen.“ Sie genössen eine hohe Akzeptanz. Radfahrer sollten dort fahren „wo sie sich sicher fühlen“, sagte Ingenohl zur Frage nach Radweg oder Straße. Damit Radfahrer vermehrt regelmäßig auf der Straße fahren könnten, müsse der Straßenraum umgestaltet werden wie etwa in den Niederlanden. In erster Linie gehe es darum, Rücksicht zu nehmen, sagte Ingenohl. Eine generelle Antwort sei nicht möglich.

„Aus meiner Sicht sind das Ausnahmefälle. Wir haben hier keine Szene wie in Dortmund oder Köln“, sagte Pfeifer zu Autorennen. Was es aber gebe, sei eine „Poser-Szene“, die mit ihren lauten Fahrzeugen zu einem Ärgernis für Anwohner werde.

Noch eine gute Nachricht: Die Hälfte aller Unfallfluchten, zumeist Parkrempler, konnte geklärt werden. Die Quote stieg gegenüber 2019 um sechs Prozentpunkte auf 49 Prozent. In dem Zusammenhang wies Ingenohl darauf hin, dass immer die Polizei oder wenigstens die Eltern zu verständigen seien, wenn ein Kind beteiligt sei – auch wenn Kinder sagten, sie seien unversehrt. Ansonsten sei es Unfallflucht und ziehe zwangsläufig Ermittlungen nach sich.

14 Menschen bei Unfällen getötet

Unfallhäufigkeit:

Die Zahl der Unfälle im Kreis Gütersloh ging 2020 gegenüber dem Vorjahr um 17,35 Prozent auf 9716 zurück. In 1153 Fällen wurden Menschen verletzt (minus 15,9 Prozent). Insgesamt verunglückten 1396 Menschen (minus 18,55 Prozent). Die Zahl der Schwerverletzten ging um 7,32 Prozent auf 266 zurück. 561 Radfahrer verunglückten, 9,66 Prozent weniger als im Vorjahr. 14 Menschen wurden getötet (Vorjahr 15).

Unfallursachen:

Die Hauptursache war auch 2020: Unachtsamkeit. In 467 Fällen geschah ein Unfall beim Abbiegen, in 374 Fällen nahm jemand einem anderen die Vorfahrt. In 105 Fällen waren Alkohol oder Drogen im Spiel. Zu geringer Abstand spielte 99 Mal eine Rolle, überhöhte Geschwindigkeit 85 Mal. Sie führte zu drei tödlichen Unfällen. Beim Überholen krachte es 51 Mal.

Verstöße:

Die häufigsten geahndeten Verkehrsverstöße waren überhöhte Geschwindigkeit (20 014), Verstöße bei Vorfahrtsregelungen, beim Abbiegen oder Überholen (2570), Handy am Steuer (2388), Alkohol und Drogen (473), falsches Verhalten von Radfahrern (1625), Gurt nicht angelegt (2371) sowie sonstige Verstöße (4570).

Autobahnen:

Sie fallen in die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Bielefeld und tauchen in der Statistik nicht au